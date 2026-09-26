Evini emlakçıya verecek olanlar dikkat: İlan sisteminde uygulama değişiyor

Milliyet.com.tr/ Emlak sektöründe şeffaflığı artırmak, sahte ilanların önüne geçmek ve fiyat manipülasyonlarını azaltmak amacıyla uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) yeni değişiklikler gündemde.

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EMLAK İLANLARINDA YETKİ DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

Kiralık taşınmaz ilanlarında 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, daha sonra satılık konut ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Sistem, 15 Şubat 2026 itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında da zorunlu hale geldi.

Yeni uygulamayla birlikte ev sahipleri, ilan vermeden önce e-Devlet üzerinden kendi üzerlerine kayıtlı taşınmazları görüntüleyerek işlem yapabiliyor. Satış veya kiralama ilanı oluşturmak isteyen vatandaşlar, çalışacakları emlak işletmesini sistem üzerinden yetkilendiriyor.

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Ancak sistemde yeni bir değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, taşınmaz sahiplerinin aynı mülk için birden fazla emlak işletmesine ilan yetkisi vermesi sınırlandırılacak.

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SATIŞ İŞLEMİNİ TEK EMLAKÇI YÜRÜTECEK

Mevcut uygulamada bazı taşınmaz sahipleri aynı konut için farklı emlakçılara ilan verme yetkisi tanıyabiliyor. Bu durumun ilan karmaşasına, fiyat farklılıklarına ve tüketici açısından kafa karışıklığına yol açabildiği belirtiliyor.

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Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulamanın değiştirilmesi hedefleniyor. Yapılacak düzenleme sonrası bir taşınmazın ilan ve satış sürecinin yalnızca tek bir emlak işletmesi tarafından yürütülmesi bekleniyor.

Böylece aynı konut için farklı fiyatlarla açılan ilanların ve yetki karmaşasının azaltılması amaçlanıyor.

YETKİ SÖZLEŞMESİ ZORUNLU HALE GELECEK

Yeni dönemde yalnızca e-Devlet üzerinden verilen yetkiyle işlem yapılmasının yeterli olmayacağı, ayrıca emlak işletmesi ile taşınmaz sahibi arasında yazılı yetki sözleşmesi yapılmasının da zorunlu hale getirileceği ifade ediliyor.

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Hazırlanacak yetki sözleşmesinin, ilan yayınlama izniyle birlikte elektronik sisteme yüklenmesi planlanıyor.

Sözleşmenin sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda ise ilgili ilanların otomatik olarak yayından kaldırılması gündeme gelecek.

Emlak sektöründe gündemde olan bir diğer düzenleme ise taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi.

Gayrimenkul alım satımlarında para transferinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan sistemin 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

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Ancak sektör temsilcileri, uygulamanın teknik hazırlıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebileceğini belirtiyor.

EİDS SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile taşınmaz sahipleri, ilan verme sürecinde öncelikle e-Devlet üzerinden işlem yapıyor.

Sisteme giriş yapan vatandaşların karşısına kendi üzerlerine kayıtlı taşınmazlar çıkıyor. İlan vermek istedikleri konutu seçen kullanıcılar, daha sonra çalışacakları emlak işletmesinin yetki bilgilerini sisteme giriyor.

Bu aşamada emlak danışmanının yetki belgesinde bulunan numara kullanılıyor. Taşınmaz sahibi ayrıca emlakçıya verilen yetkinin süresini de belirliyor.

Yetki süresi en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sistem tarafından oluşturulan "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletiliyor. Danışman da bu numara üzerinden ilanı internet platformlarında yayınlayabiliyor.

VATANDAŞLAR KENDİLERİ DE İLAN VEREBİLECEK

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Yeni sistemde vatandaşların emlak danışmanı kullanmadan da ilan vermesine imkan tanınıyor.

Ancak bu durumda ilan platformları, ilanı veren kişinin gerçekten taşınmaz sahibi olup olmadığını veya taşınmaz sahibiyle birinci derece yakınlık ilişkisi bulunup bulunmadığını sistem üzerinden kontrol ediyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte emlak ilanlarında doğrulama sürecinin daha sıkı hale getirilmesi ve sektörde daha kontrollü bir döneme geçilmesi hedefleniyor.