Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bina yıkımlarında yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle yıkım çalışmalarında görev alacak mühendislerden şantiye güvenliğine, patlayıcı kullanımından çevresel önlemlere kadar birçok başlık yeniden düzenlendi.

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PATLAYICIYLA YIKIMDA HAVA ŞARTLARI TAKİP EDİLECEK

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen bina yıkımlarına ilişkin oldu.

Buna göre kontrollü patlatma öncesinde meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Rüzgar, hava koşulları ve çevresel faktörlerin yıkım güvenliği üzerindeki etkileri dikkate alınacak.

Patlatma sırasında yaşanan sürecin detaylı şekilde izlenebilmesi amacıyla yüksek hızlı kameralar da kayıt yapacak. Böylece patlamanın binaya etkisi, yapının yıkılma biçimi ve çevrede meydana gelebilecek hareketler görüntülü olarak takip edilebilecek.

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YIKIMIN SORUMLULUĞUNU İNŞAAT MÜHENDİSİ ÜSTLENECEK

Düzenlemeyle bina yıkımlarındaki teknik sorumluluk da netleştirildi. Binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyetin inşaat mühendisi tarafından üstlenilmesi esas olacak. Böylece yıkım sürecinin teknik şartlara ve hazırlanan projeye uygun şekilde yürütülmesinden sorumlu kişi belirlenmiş olacak. Ancak her bina için aynı uygulama geçerli olmayacak.

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18,5 METRENİN ALTINDAKİ BİNALARA İSTİSNA

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Yüksekliği 18,5 metreden daha az olan yapıların yıkımında genel olarak fenni mesuliyet şartı aranmayacak.

Ancak bazı özel durumlarda bina yüksekliği bu sınırın altında olsa bile fenni mesuliyet zorunluluğu getirilebilecek.

Özellikle binanın bitişik nizamda bulunması, yapısal düzensizlik taşıması veya çevresinde risk oluşturabilecek yapıların bulunması durumunda daha sıkı tedbirler uygulanabilecek.

Sağlık ve eğitim tesislerinin yakınındaki yapılarda da benzer şekilde ek güvenlik şartları gündeme gelebilecek. Kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanların çevresindeki yıkımlarda da risk değerlendirmesi yapılabilecek.

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Yetkililer tarafından riskli görülen diğer yapılarda da bina yüksekliği 18,5 metrenin altında olsa dahi fenni mesuliyet talep edilebilecek.

TOZ, GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİME SIKI TAKİP

Yeni kurallar yalnızca binanın nasıl yıkılacağını değil, yıkımın çevreye verebileceği etkileri de kapsıyor.

Yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek toz, titreşim ve gürültünün belirlenen sınırlar içerisinde tutulması gerekecek.

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Şantiyelerde çevre mevzuatının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belirlenen şartlara da uyulacak. Böylece hem çalışanların hem çevrede yaşayan vatandaşların güvenliğinin artırılması hedeflenecek.

Özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde yapılan yıkımlarda çevrede bulunan yapıların ve insanların korunmasına yönelik önlemler daha önemli hale gelecek.

YÜKSEK BİNALARIN ÇEVRESİ KORUMA ALTINA ALINACAK

Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerde çevre güvenliği için de yeni tedbirler uygulanacak.

Yıkım alanlarının çevresinde perdeleme sistemleri, örtülü yollar ve koruma fanları kullanılacak.

Bu uygulamalar sayesinde yıkım sırasında kopabilecek yapı parçalarının çevreye dağılmasının önüne geçilmesi, tozun kontrol altına alınması ve şantiye çevresindeki güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Yıkım sırasında kullanılacak iskeleler ve çalışma kuleleri de yönetmelikte belirtilen teknik standartlara uygun olmak zorunda olacak.

PATLAYICIYLA YIKIM YAPACAK MÜHENDİSE UZMANLIK ŞARTI

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Patlayıcı kullanılan kontrollü bina yıkımlarında görev alacak mühendisler için de önemli bir şart getirildi.

Bu yöntemle yapılacak yıkımlarda görev üstlenecek sorumlu mühendisin alanındaki uzmanlığını belgelendirmesi gerekecek.

Böylece patlayıcı kullanımı gibi yüksek risk içeren yıkım operasyonlarının konu hakkında uzman ve yetkin kişiler tarafından planlanması hedefleniyor.

ATEŞLEYİCİDE B SINIFI BELGE ZORUNLU OLACAK

Patlayıcıyla gerçekleştirilen yıkımların en kritik aşamalarından biri olan ateşleme işlemini yapacak kişiler için de yeterlilik şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre ateşleyicilerin (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu olacak.

Bu şartla birlikte patlayıcıların hazırlanması ve kontrollü şekilde ateşlenmesi süreçlerinde görev alacak kişilerin gerekli mesleki yeterliliğe sahip olması sağlanacak.

BİNA YIKIMLARINDA GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeyle özellikle büyük şehirlerde gerçekleştirilen yüksek bina yıkımlarının daha kontrollü ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Meteorolojik koşulların kontrol edilmesi, patlamaların yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınması, mühendislerde uzmanlık aranması ve şantiye çevresinde daha kapsamlı koruma tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte bina yıkımlarında yeni bir güvenlik dönemi başlayacak.

Yeni kurallar, yalnızca yıkım ekiplerini değil, yıkım alanlarının çevresinde bulunan vatandaşları, binaları ve diğer yapıları da yakından ilgilendiriyor.