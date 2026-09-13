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UzmanparaEvlenecek gençlere müjde! Firma sayısı 1191 oldu: Alışverişlerde yüzde 40’a varan indirim desteği
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Evlenecek gençlere müjde! Firma sayısı 1191 oldu: Alışverişlerde yüzde 40’a varan indirim desteği

13.09.2026 - 11:16 | Son Güncellenme:

#Evlilik Desteği#Evlilik Hazırlığı#Nikah Desteği

Evlilik hazırlığı yapan binlerce genç için dikkat çeken destek ağı genişledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere indirim sağlayan firma sayısı 1191’e ulaştı. Anlaşmalı firmalarda bazı mevcut kampanyalara ek avantajlar sunulurken, bazı firmalarda satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen indirimler uygulanıyor. Üstelik destek yalnızca firmalarla sınırlı değil; 190 belediye de ücretsiz nikah, düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi farklı imkanlar sağlıyor.

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Evlenecek gençlere müjde Firma sayısı 1191 oldu: Alışverişlerde yüzde 40’a varan indirim desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik sürecindeki ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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EVLENECEK GENÇLERE İNDİRİM DESTEĞİ SAĞLAYAN FİRMA SAYISI 1191'E YÜKSELDİ

Aile yapısını güçlendirmek, gençlerin sosyal risklerden korunmasına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında Bakanlık, 2024'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi. Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.

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Bu kapsamda, yerel düzeyde işbirliği yapılan firma sayısı 1132'den 1147'ye yükseldi. Ulusal düzeyde 44 firmayla yapılan işbirliğiyle gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı 1191'e ulaştı. Hem ulusal hem yerel düzeyde yeni anlaşmalar için görüşmeler ve çalışmalar sürdürülüyor. Bunun yanı sıra 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetimle işbirliği yapıldı. Böylece 44 ulusal firma, 1147 yerel firma, 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim olmak üzere 1403 kurum ve kuruluşla işbirliği gerçekleştirildi.

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BELEDİYELERDEN FARKLI ALANLARDA DESTEK

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Evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde anlaşmalı firmaların sunduğu indirimlerden yararlanan gençlere, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak, bazılarında satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanıyor.

İndirimlerden yararlanmak isteyen çiftler, kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor.

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Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleriyle de evlenecek gençlere farklı alanlarda destekler sunuluyor. 190 belediye, ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.

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