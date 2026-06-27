Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEvliler, bekarlara göre daha çok televizyon izliyor
HaberlerUzmanpara

Evliler, bekarlara göre daha çok televizyon izliyor

27.06.2026 - 11:51 | Son Güncellenme:

#Evlilik#Bekarlar#Televizyon İzleme

Türkiye'de geçen yıl evliler, bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımı ile gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken bekarlar ise eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti.

Evliler, bekarlara göre daha çok televizyon izliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı araştırmayla, bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Araştırma kapsamında herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeri tespit edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

AA muhabirinin bu araştırmadan derlediği verilere göre, ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler, günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından "hiç evlenmeyenler" olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı.

Bekarlar, evlilere göre "hobi ve oyun" ile "spor ve doğa sporları" faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler, gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken bekarlarda bu süre 47 dakika ile neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Eğitim, medeni durumuna göre bireylerin ayırdığı zamanın en çok farklılaştığı kategori oldu. Bekar bireyler, gün içinde eğitime 2 saat 1 dakika ayırırken bu süre evliler için 1 dakikada kaldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Hane halkı ve aile bakımı için evliler, daha çok zaman harcadı

Evli bireyler, istihdama 2 saat 35 dakika harcarken bekar bireyler için bu süre 2 saat 24 dakika olarak kayıtlara geçti. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de "televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme" oldu.

Haberin Devamı

Bu kategoriye bekarlar 1 saat 34 dakika, evliler 2 saat 1 dakika zaman ayırdı. Hane halkı ve aile bakımı için evliler 3 saat 12 dakika, bekarlar 1 saat 3 dakika vakit harcadı.

Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kadın müşterilere canım, balım, bekar mısın diyen restoran müdürüne Yargıtaydan kötü haber
Kadın müşterilere "canım, balım, bekar mısın?" diyen restoran müdürüne Yargıtay'dan kötü haber!
9 kişinin öldüğü cehennemden sağ çıktı: Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçti
9 kişinin öldüğü cehennemden sağ çıktı: Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçti
Fenerbahçeye İspanyadan sürpriz golcü Dev teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye İspanya'dan sürpriz golcü! Dev teklif ortaya çıktı
Yeşilçam’ın devi Kadir İnanır’ı kaybettik
Yeşilçam’ın devi Kadir İnanır’ı kaybettik
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSüreci kim baltalıyor?
Melih Aşık
Melih AşıkMİSSOURİ GÜNLERİ
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFIFA, hakaret eden spikeri affetmedi
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluNATO’nun siber cephesi
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)HADSİZLER
İlgili Haberler
Muğlada orman yangını Havadan karadan müdahale
Muğla'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Kulisleri hareketlendiren sözler: CHPden 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Kulisleri hareketlendiren sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
AK Partinin yeni şarkısı: Efsane Büyük Başkan
AK Parti'nin yeni şarkısı: 'Efsane Büyük Başkan'
Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, ABD’de hakim karşısına çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, ABD’de hakim karşısına çıktı