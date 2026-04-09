Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Eximbank, 100 milyon euro finansman sağladı

09.04.2026 - 11:30 | Son Güncellenme:

Türk Eximbank, İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) işbirliğiyle 100 milyon euroluk finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın ICIEC işbirliğiyle sağladığı 10 yıl vadeli 100 milyon euroluk kredi, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Söz konusu kaynakla, özellikle ihracatçı firmaların üretim kapasitelerinin artırılmasına, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesine ve küresel değer zincirlerindeki konumlarının güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Son işlemle, Türk Eximbank'ın sağladığı uzun vadeli finansmanın toplamı 500 milyon euroyu aştı. Katılım finans ilkeleriyle uyumlu olarak temin edilen bu kaynak, finansal çeşitliliğin artırılması ve farklı yatırımcı gruplarının Türkiye ekonomisine erişiminin kolaylaştırılması açısından da önemli bir rol üstleniyor.

Söz konusu işlem, bu yönüyle yalnızca bir finansman temini değil aynı zamanda uluslararası finansal mimaride çeşitlilik ve derinliğin artırılmasına yönelik stratejik bir adım olarak da öne çıkıyor.

Haberin Devamı

"İHRACATÇILARIMIZIN BÜYÜME STRATEJİLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada anlaşmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, artık uluslararası ticaretin yalnızca mal ve hizmet akışından ibaret olmadığını, aynı zamanda finansman yapılarının niteliğiyle şekillenen çok katmanlı bir ekosisteme dönüştüğünü bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Güney, "Bu çerçevede ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılması, uzun vadeli, uygun maliyetli ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına erişimle doğrudan ilişkilidir. Türk Eximbank olarak bu anlayışla, ihracatçılarımızın finansmana erişimini güçlendirirken, aynı zamanda finansman araçlarımızı küresel eğilimlerle uyumlu şekilde çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

İslam Kalkınma Bankası Grubunun önemli kuruluşlarından ICIEC ile uzun yıllara dayanan köklü ve geniş yelpazede işbirliklerinin bulunduğunu kaydeden Güney, "Uluslararası birlik ve platformlar çatısı altında da devam eden güçlü ortaklığımız bulunmaktadır. Son işlem de söz konusu stratejik yaklaşımın güçlü yansımasıdır. Bu süreklilik hem kurumsal işbirliklerimizin derinliğini hem de Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ali Güney, sağlanan finansmanın ihracatçılara sağlayacağı katkılara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlanan bu finansman ihracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, yatırım odaklı büyüme stratejilerinin desteklenmesine de hizmet edecektir. Özellikle üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli ihracatı geliştirmeye ve firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü kalıcı biçimde yükseltmeye yönelik yatırımların finansmanında etkin bir şekilde kullanılmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz işbirliklerini çeşitlendirerek, ihracatçılarımıza sunduğumuz finansman imkanlarını daha da genişletmeyi ve Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme vizyonuna güçlü katkı sağlamaya devam edeceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR
Alman basınından şok iddia Trumptan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Alman basınından şok iddia! Trump'tan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasarayda Okan Burukun isyanı Nevzat Dindar: Kemerburgazda köstebek var
Galatasaray'da Okan Buruk'un isyanı! Nevzat Dindar: Kemerburgaz'da köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
İnfaz emri aile meclisinden! Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye'nin barışa katkısında bilinmeyenler...
Tunca Bengin
Tunca BenginKim deli kim değil?
Melih Aşık
Melih AşıkDÜNYA KURTULDU
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalÇin ve Rusya hâlâ hayatta mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSimge Sağın’ı yeni aşkı yaktı!
Eren Aka
Eren AkaUçak doluysa güç sende
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna“Ne olursa olsun, zafer ilan et”
Osman Gençer
Osman GençerSosyal medyaya yasak doğrudur
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKitapla Yaşamın Kesiştiği Mekânlar Olarak Kütüphanelerimiz
İlgili Haberler
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten açıklamalar
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Harita saprasarı Listede 43 il var Türkiyeye Nisan süprizi
Harita saprasarı! Listede 43 il var! Türkiye'ye Nisan süprizi
RTÜKten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
AK Parti MKYK Toplantısı başladı