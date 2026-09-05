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UzmanparaEylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
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Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

05.09.2026 - 10:25 | Son Güncellenme:

#Sosyal Yardım#Yaşlı Aylığı#Engelli Hakları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını duyurdu.

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Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamasında, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Bakan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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