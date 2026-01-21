Canlı Borsa
Faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı.

TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.

