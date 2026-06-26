Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaFabrikada ustaydı, çalıştığı şirketin yarısını almak istedi! Yargıtay'dan emsal 'imza' kararı
HaberlerUzmanpara

Fabrikada ustaydı, çalıştığı şirketin yarısını almak istedi! Yargıtay'dan emsal 'imza' kararı

26.06.2026 - 09:07 | Son Güncellenme:

#İş Sözleşmesi#Yargıtay Kararı#İmza Ve Kaşe

Sayfalar dolusu iş sözleşmelerinde imza ve kaşe atmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Yargıtay, emsal bir karara imza attı.

Fabrikada ustaydı, çalıştığı şirketin yarısını almak istedi Yargıtaydan emsal imza kararı

İş sözleşmesinin geçerli olması için metindeki her sayfanın ayrı ayrı imzalanmasının zorunlu olmadığı, sözleşmenin hukuken bağlayıcı olması adına, tarafların iradesini yansıtan metin bütünlüğünün sağlanması ve sözleşmenin son sayfasının imzalı ve kaşeli olmasının yeterli olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bir şirkette çalışan usta, maaşın yanı sıra fabrikanın bir bölümünün satışı konusunda anlaşıp, sözleşme imzaladı. Usta; sözleşmeye rağmen mülkü alamayınca mahkemenin yolunu tuttu. Davalı şirket, sayfalarca sözleşmenin tamamında şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin olmadığını, bu yüzden satışın geçersiz olduğunu öne sürdü.

Yatırımcıları neler bekliyor? İşte altının düşüşündeki en önemli etken
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYatırımcıları neler bekliyor? İşte altının düşüşündeki en önemli etkenHaberi Görüntüle

KARAR TEMYİZE GİTTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Tarafları dinleyen mahkeme, sözleşmenin her sayfasında imza olmadığı gerekçesiyle satışı iptal etti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Mağdur alıcı bu kez kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. İş sözleşmesinin her sayfasında imza bulunmasının zorunlu olmadığı son sayfadaki imzanın sayfaların birbirini takip ettiğinin anlaşılması halinde bağlayıcı olduğu hatırlatıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Yunanistan'dan '2026 senaryosu' itirafı! 'Olasılık ne kadar yüksek?' diye duyurdular: 'Türkiye geri adım atmıyor'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYunanistan'dan '2026 senaryosu' itirafı! 'Olasılık ne kadar yüksek?' diye duyurdular: 'Türkiye geri adım atmıyor'Haberi Görüntüle

Kararda şöyle denildi: ‘Dosya içeriğine göre belirsiz süreli iş sözleşmesi ile birlikte davacıya ücret dışında 250 bin TL tutarında hizmet bedeli ödenmesi kararlaştırılmış; bu bedelin karşılığında iş sözleşmesinde belirtilen adreste yer alan bağımsız bölümün işçiye devri konusunda anlaşma yapılmıştır. Sözü edilen iş sözleşmesinin bütün sayfaları davalı işverence imzalı olup son sayfada ayrıca davalı Şirketin kaşesi de yer almaktadır. İş sözleşmesinin tüm sayfalarının imzalı olması karşısında; Mahkemelerce, son sayfa dışındaki sayfalarda davalı işverenin kaşesi olmadığı gerekçesiyle talep konusunun dayanağını teşkil eden sözleşme hükmüne değer verilmemesi doğru olmamıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması, İş Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.’’

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Arda Güler: Tüm eleştiriler haklı, drama yapamayız
A Milli Takım'da Arda Güler: Tüm eleştiriler haklı, drama yapamayız!
Yatırımcıları neler bekliyor İşte altının düşüşündeki en önemli etken
Yatırımcıları neler bekliyor? İşte altının düşüşündeki en önemli etken
Yunanistandan 2026 senaryosu itirafı Olasılık ne kadar yüksek diye duyurdular: Türkiye geri adım atmıyor
Yunanistan'dan '2026 senaryosu' itirafı! 'Olasılık ne kadar yüksek?' diye duyurdular: 'Türkiye geri adım atmıyor'
‘Torba’dan çocuklara eğlence çıktı
‘Torba’dan çocuklara eğlence çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSapla saman arasında NATO zirvesi...
Cem Kılıç
Cem KılıçYabancı çalışanda hangi şartlar aranır?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerKod kanuna doğru partilerin pozisyonu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüHoş geldin tatil
Zafer Şahin
Zafer Şahinİstanbul’un kayıp altınları!
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşErdoğan’ın çantasındakiler NATO ve AB
Mehmet Tez
Mehmet Tezİngiltere sıcağı = klimasız Marmaris
Zeynep İşman
Zeynep İşmanAnneler en çok anlaşılmak istiyor
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHasret giderdiler
İlgili Haberler
Atariciler ve Kurşunlar suç örgütlerine operasyon 79 şüpheli gözaltında
'Atariciler' ve 'Kurşunlar' suç örgütlerine operasyon! 79 şüpheli gözaltında
YKS’de yapay zeka ile kopya skandalı Suçüstü yakalandı
YKS’de yapay zeka ile kopya skandalı! Suçüstü yakalandı
Ankaraya gelecek Trumptan isteği var Necla Özmen gündemden düşmüyor: Ona ‘babacığım’ diyorum
Ankara'ya gelecek Trump'tan isteği var! Necla Özmen gündemden düşmüyor: Ona ‘babacığım’ diyorum
Leyla Aydemir cinayeti davasında karar Amca Yusuf Aydemire ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
'Leyla Aydemir cinayeti' davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası