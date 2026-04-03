'Faiz artışlarına devam etmemiz muhtemel'

BoJ Para Politikası’ndan sorumlu İcra Direktörü Koji Nakamura, parlamentoda yaptığı konuşmada, yükselen yakıt maliyetlerinin ülkenin dış ticaret şartlarını kötüleştirebileceğini ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerini artırarak temel enflasyonu yukarı çekebileceğini söyledi.

Nakamura, şirketlerin fiyat ve ücretleri artırmaya daha istekli hale gelmesi nedeniyle yakıt maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskısının geçmişe kıyasla daha güçlü olabileceğini belirtti. “Ekonomi ve fiyat projeksiyonlarımız gerçekleşirse faiz artırımlarına devam etmemiz muhtemel” diyen Nakamura, artışların zamanlaması ve boyutunun ekonomik ve finansal koşullara bağlı olacağını vurguladı.

BoJ, 2024’te on yıl süren geniş çaplı teşvik programını sonlandırmış ve aralık ayında kısa vadeli politika faizini %0,75 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması ve yakıt fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları güçlendirmesiyle piyasalar, bu ay yeni bir faiz artışı olasılığını yaklaşık %70 olarak fiyatlıyor.