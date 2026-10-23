Faiz indi, gözler konut kredilerinde! Uzman isim piyasayı hareketlendirecek adımları açıkladı

HABER MERKEZİ Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut piyasasında biriken talebin alıma dönüşmesi için finansmana erişimin kolaylaşması gerektiğini söyledi. İlk evini alacaklara faiz desteği, ikinci konutta kredi kısıtlamalarının kaldırılması ve genç çiftlere özel kampanya önerilerini paylaşan Özelmacıklı, tapu harçlarında indirim ve “değer barışı” düzenlemesinin de piyasayı hareketlendirebileceğini belirtti.

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Konut almak isteyenlerin karşılaştığı finansman maliyetleri, gayrimenkul piyasasının gündemindeki yerini koruyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, faiz indiriminin sektöre verebileceği mesajı değerlendirdi. Özelmacıklı, satışların desteklenmesi için kredi koşullarının yanı sıra işlem maliyetlerinde de adımlar atılabileceğini söyledi.

Konut talebinin canlı olduğunu ancak mevcut kredi faizlerinin alıcıları zorladığını belirten Özelmacıklı, farklı alıcı gruplarına yönelik desteklerin önemine dikkat çekti. İlk kez ev sahibi olacaklar, yatırım amacıyla konut alacaklar ve yeni evlenen çiftler için geliştirilebilecek uygulamaların satışlara olumlu yansıyabileceğini ifade etti.

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FAİZ İNDİRİMİ KONUT KREDİLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

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Özelmacıklı, faizlerdeki düşüşün sınırlı olsa da indirim yönünde bir işaret olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Bu hareketin, 2027’nin ikinci çeyreğinden itibaren kredi faizlerinde daha düşük seviyelerin görülmesine ilişkin beklentileri destekleyebileceğini belirtti.

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Konut kredilerinde mevcut oranların tüketiciler açısından hâlâ yüksek olduğuna işaret eden Özelmacıklı, yüzde 2,80 civarındaki aylık faizlerin krediye erişimi güçleştirdiğini ifade etti.

Özelmacıklı’ya göre, konut piyasasındaki talebin satışa dönüşebilmesi için faizlerdeki hareketin tüketicinin kullanabileceği finansman koşullarına yansıması gerekiyor. Kredi maliyetlerinin gerilemesi, ev almak isteyenlerin kararlarında belirleyici başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

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İLK EVİNİ ALACAKLARA FAİZ DESTEĞİ ÖNERİSİ

Özelmacıklı’nın gündeme getirdiği önerilerin başında, ilk defa konut alacaklara uygun koşullu kredi imkânı sağlanması bulunuyor.

Bu kapsamda faiz maliyetinin belirli bir bölümünün desteklenebileceğini belirten Özelmacıklı, ilk kez ev sahibi olacakların finansmana erişimini kolaylaştıracak bir modelin değerlendirilebileceğini söyledi.

Özelmacıklı, ilk konut alımına yönelik desteği şöyle anlattı: “Bunlardan ilki, ilk defa konut alacaklar için oluşturulabilecek uygun bir kredi imkânı. Belki de belli bir miktarda faizin desteklenmesiyle ilgili bir değerlendirme olabilir.”

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Özelmacıklı, yalnızca ilk evini almak isteyenlerin değil, yatırım ve gelir amacıyla konut satın almak isteyenlerin de finansman koşullarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İkinci evini alacak kişiler için kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının piyasada olumlu etki oluşturabileceğini ifade eden Özelmacıklı, böyle bir adımın yatırım amaçlı alımların önündeki engellerden birini kaldırabileceğini söyledi.

Bu yöndeki bir düzenlemenin konut üretimini de destekleyebileceğini belirten Özelmacıklı, satış tarafında oluşabilecek hareketliliğin arz açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

GENÇ ÇİFTLERE ÖZEL KAMPANYA YAPILABİLİR

Konut piyasasını destekleyebilecek bir diğer başlık ise yeni evlenen genç çiftlere yönelik kampanyalar oldu. Özelmacıklı, genç çiftlerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bir uygulamanın gündeme alınabileceğini söyledi. İlk konuta kredi desteği ve diğer finansman adımlarıyla birlikte böyle bir kampanyanın, yılın son çeyreğindeki satışlara olumlu katkı sunabileceğini belirtti.

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Önerilerin hayata geçirilmesi halinde, konut ihtiyacı bulunan ancak finansman koşulları nedeniyle alım yapamayan kesimlerin piyasaya katılımının kolaylaşabileceğini ifade etti.

SATIŞLARDA YÜZDE 10’A YAKIN DARALMA

Özelmacıklı’nın verdiği bilgilere göre, konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10’a yakın daralma bulunuyor. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payının yaklaşık yüzde 15 olduğunu belirten Özelmacıklı, banka kredileri dışındaki finansman kanallarının da piyasaya destek verdiğini söyledi.

Tasarruf finansman şirketleri üzerinden gerçekleştirilen alımların, satışlardaki daralmanın bir ölçüde sınırlanmasında etkili olduğunu ifade eden Özelmacıklı, buna rağmen sektörün finansman açısından desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BİRİKEN TALEBİ GÖSTERİYOR

Özelmacıklı, konut ihtiyacının devam ettiğini gösteren başlıklardan birinin sosyal konut projelerine yapılan başvurular olduğunu belirtti.

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500 bin sosyal konut projesine 5 milyonu aşan başvuru geldiğini hatırlatan Özelmacıklı, ilk el konut satışlarında TOKİ’nin yaklaşık yüzde 12,5 paya sahip olduğunu söyledi.

İstanbul’daki 15 bin sosyal konut projesine de yaklaşık 204 bin başvuru yapıldığını aktaran Özelmacıklı, başvuru sayısının sunulan konut miktarının yaklaşık 13-14 katına ulaştığına dikkat çekti.

Bu tabloyu konut talebinin canlılığının göstergesi olarak değerlendiren Özelmacıklı, finansmana erişimin kolaylaşmasının söz konusu talebin gayrimenkul alımlarına yansımasında etkili olacağını ifade etti.

KONUT FİYATLARINDA REEL GERİLEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Özelmacıklı, konut fiyatlarında reel anlamdaki gerilemenin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini söyledi.

Konutun kendisini kira geliriyle geri ödeme süresini ifade eden amortisman süresindeki düşüşün de yatırım kararlarında etkili olabileceğini belirtti. Mevduattan çıkabilecek tasarrufların gayrimenkule yönelmesi halinde piyasada hareketlilik yaşanabileceğini dile getirdi.

Özelmacıklı’ya göre, finansman koşulları ve yatırımcıların tasarruf tercihleri, önümüzdeki dönemde konut piyasasının seyrinde birlikte etkili olacak.

TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM VE “DEĞER BARIŞI” ÖNERİSİ

Özelmacıklı’nın dikkat çektiği bir diğer konu, gayrimenkul alım satımlarındaki işlem maliyetleri oldu.

Tapu harçlarında indirime gidilebileceğini belirten Özelmacıklı, 1 Aralık’ta devreye gireceğini ifade ettiği güvenli ödeme yönteminin bir “değer barışı” düzenlemesiyle birlikte ele alınabileceğini söyledi.

Böyle bir adımın sektörde yeni bir hareket alanı oluşturabileceğini belirten Özelmacıklı, değer artış kazancı nedeniyle satış kararlarında yaşanan tıkanıklıkların da bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti.