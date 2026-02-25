'Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir'

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz oranlarının "bir süre" sabit tutulmasının muhtemel olduğunu belirtti. Collins, son ekonomik verilerin iş gücü piyasasında iyileşme gösterdiğini, ancak enflasyon risklerinin sürdüğünü belirtti.

Boston Fed'in ev sahipliği yaptığı bir panelde konuşan Collins, enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu vurguladı. Son bir buçuk yılda toplam 175 baz puanlık faiz indiriminin ardından mevcut seviyelerin hafif kısıtlayıcı, hatta nötr seviyeye oldukça yakın olduğunu ifade etti.

Collins, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın kapsamlı küresel tarifelerinin büyük bölümünü iptal etmesine ilişkin kararın ekonomik görünüme belirsizlik kattığını ve enflasyonun kalıcı kalma riskini artırabileceğini söyledi. "Tarife artışlarını tüketicilere fiyat olarak yansıtan firmaların bu adımı geri alacağını düşünmek güç" dedi.