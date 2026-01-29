Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Faiz oranları uzun süre sabit kalacak'
HaberlerUzmanpara'Faiz oranları uzun süre sabit kalacak'

'Faiz oranları uzun süre sabit kalacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarının mevcut seviyelerinde uzun bir süre kalmasının beklendiğini söyledi.

29.01.2026 - 09:55 | | Foreks Haber
'Faiz oranları uzun süre sabit kalacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, para politikasının 'iyi bir yerde' olduğunu ve faiz oranlarının mevcut seviyelerinde uzun bir süre kalmasının beklendiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Finansal piyasalar, faiz oranlarının tüm yıl boyunca sabit kalacağını öngörüyor.

Gayrimenkul zirvesi 27–28 Nisan’da yapılacak

Gayrimenkul zirvesi 27–28 Nisan’da yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanvekili Zubi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanvekili Zubi ile görüştü