'Faiz oranları uzun süre sabit kalacak'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarının mevcut seviyelerinde uzun bir süre kalmasının beklendiğini söyledi.
29.01.2026 - 09:55 | | Foreks Haber
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, para politikasının 'iyi bir yerde' olduğunu ve faiz oranlarının mevcut seviyelerinde uzun bir süre kalmasının beklendiğini ifade etti.
Haberin Devamı
Finansal piyasalar, faiz oranlarının tüm yıl boyunca sabit kalacağını öngörüyor.