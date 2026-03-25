'Faizler mevcut seviyelerde kalabilir'

Barr, enflasyonun hala Fed’in %2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde olduğunu ve PCE göstergesinin hedefin yaklaşık 1 puan daha yüksek seyrettiğini belirtti. Yıl içinde enflasyonda bir miktar gerileme olabileceğini ifade etse de görünümün artan enerji fiyatları nedeniyle daha belirsiz hale geldiğini vurguladı.

Özellikle benzin fiyatları üzerinden tüketici maliyetlerine yansıyan enerji artışlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Barr, jeopolitik gelişmelerin petrol piyasası aracılığıyla bu riski güçlendirdiğini ifade etti.