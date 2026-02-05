'Faizlerin düşürüleceği konusunda şüphem yok'

Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, faiz oranları ve Fed Başkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Faiz oranlarının düşürüleceğine dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok." yanıtını verdi.

Trump, "Yeni Fed adayınız, faizleri düşürmesini istediğinizi anlıyor mu?" sorusu üzerine "Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurmuştu.