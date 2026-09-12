Fazla mesai hesabı değişti! Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini belirten işçi, devamsızlık durumunda kendisine herhangi bir mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin sona erdirildiğini savundu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bu durumun Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu öne süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatının kendisine ödenmesi gerektiğini belirtti.

KIDEM, İHBAR VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİ TALEP ETTİ

Çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını ve bu izinlere ilişkin ücretlerin de kendisine ödenmediğini ileri süren işçi; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili alacaklarının işverenden tahsil edilmesini talep etti.

Haberin Devamı

Davalı işveren ise iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedildiğini savundu. İşçinin fazla çalışmasının bulunmadığını ve yıllık ücretli izinlerini kullandığını belirten işveren, davanın reddedilmesini istedi.

Haberin Devamı

İŞ MAHKEMESİ İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Davayı değerlendiren İş Mahkemesi, işveren tarafından yapılan feshin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul ederken çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin bazı alacaklara da hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Haberin Devamı

Karar daha sonra istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurdu ve davanın kabulüne karar verdi.

Haberin Devamı

YARGITAY'DAN “MÜKERRER ÖDEME” UYARISI

Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay, işçinin hafta tatili ücretinin ayrıca talep edildiğini ve mahkeme tarafından bu alacağın hüküm altına alındığını hatırlattı.

Kararda, haftanın yedi günü çalışıldığının kabul edilmesi halinde hafta tatiline denk gelen günlerdeki 7,5 saatlik çalışmanın ayrıca fazla çalışma hesabına dahil edilmesinin mükerrer ödemeye yol açacağı belirtildi.

Haberin Devamı

AYNI ÇALIŞMA İÇİN İKİ AYRI ÖDEME YAPILAMAZ

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi hâlinde hafta tatiline denk gelen günlerin yedi buçuk saatinin hafta tatili olarak hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulmamıştır. Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir.”

Haberin Devamı

Yüksek Mahkeme, hafta tatiline denk gelen gündeki 7,5 saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle verilen kararın hatalı olduğuna karar verilerek hüküm bozuldu.