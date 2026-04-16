Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Fed Bej Kitap raporu yayınlandı
HaberlerUzmanpara

Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

16.04.2026 - 09:25 | Son Güncellenme:

#Fed#Bej Kitap#Rapor

ABD Merkez Bankası (Fed), Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'deki şirketlerce istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin 8 bölgede "hafif ila ılımlı" hızda arttığı, 2 bölgede neredeyse hiç değişiklik olmazken; diğer 2 bölgede "hafif ila ılımlı" düşüşlerin bildirildiği aktarıldı.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma; istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

Fed'in raporunda, gelecekteki koşullara ilişkin yaygın belirsizlik ortamında iş dünyasının beklentilerinin farklılık gösterdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Fiyat artışlarının genel olarak ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret edilen raporda, genel olarak girdi maliyetlerindeki artışların satış fiyatlarındaki artışları geride bırakarak kar marjlarını daralttığı aktarıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle tüm bölgelerde enerji ve yakıt maliyetlerinin keskin bir artış gösterdiği, bu durumun nakliye ve sevkiyat maliyetlerinin yükselmesine, plastik, gübre ve diğer petrol türevli ürünlerin fiyatlarının artmasına yol açtığı belirtildi.

Haberin Devamı

Enerjiyle ilgili artışların ötesinde girdi maliyetlerindeki baskıya da dikkati çekilen raporda, birkaç bölgede tarifeler nedeniyle çelik, bakır ve alüminyum gibi metallerin fiyatlarında artış bildirildiği kaydedildi.

Raporda, iş gücü piyasası tarafında ise genel olarak istihdamın istikrarlı seyrettiği veya hafif artış gösterdiği ancak bir bölgede hafif düşüş kaydedildiği aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı