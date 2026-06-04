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Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

04.06.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

#Fed#Bej Kitap Raporu#Enflasyon

ABD Merkez Bankası (Fed), Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı enerjiyle ilgili maliyetlerin, enflasyonist baskıların başlıca itici gücü olarak görüldüğünü bildirdi.

Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin 10 bölgede "hafif ila ılımlı" hızda arttığı, bir bölgede hafif düşüş görüldüğü, bir bölgede ise değişim olmadığı belirtildi.

Raporda, tüketici harcamalarının bölgeler genelinde karışık bir görünüm sergilemeye devam ettiği ve satın alma gücü üzerindeki baskılar nedeniyle gelir grupları arasındaki ayrışmanın daha da belirginleştiği ifade edildi.

Yüksek gelirli hanehalklarının dayanıklılığını koruduğu ve fiyat artışlarına daha az duyarlı olmaya devam ettiği belirtilen raporda, orta gelirli hanehalklarının "harcama yapmaya karar vermeden önce her doları daha verimli kullanmaya çalıştığı", düşük gelirlilerin ise mali açıdan daha fazla zorlandığının gözlendiği aktarıldı.

Raporda, "Genel olarak kredi kartı kullanımının arttığı, perakende mağaza ziyaretlerinin azaldığı ve temel ihtiyaçlara yönelik talebin güçlendiği bildirildi." değerlendirmesine yer verildi.

Gelecek 6 aya ilişkin iş dünyası beklentilerinde öngörülen büyüme açısından önemli bir değişiklik olmadığı vurgulanan raporda, yüksek belirsizlik ve zayıflayan tüketici harcamalarına ilişkin işaretlerin güveni baskıladığı kaydedildi.

Fiyatların ise genel olarak "ılımlı ila güçlü" bir hızda arttığına işaret edilen raporda, çoğu bölgenin önceki rapora kıyasla daha yüksek enflasyon bildirdiği aktarıldı.

Raporda, "Bölgeler, Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı enerjiyle ilgili maliyetlerin enflasyonist baskıların başlıca itici gücü olduğunu, bunun nakliye, ambalaj, gıda ve gübre gibi alanlara yayıldığını belirtti." ifadeleri yer aldı.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, 11 bölgede istihdamda çok az değişim görüldüğü veya hiç değişim görülmediği, bir bölgede ise ılımlı büyüme kaydedildiği aktarıldı.

Raporda, çoğu bölgede düşük işe alım ve düşük işten çıkarma ortamına işaret edilerek, çalışanların ekonomik belirsizlik nedeniyle iş değiştirme konusunda giderek daha isteksiz hale geldiği kaydedildi.

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