'Fed bilanço küçültmede acele etmeyecek'

Fox News kanalında konuşan Bessent, Fed’in karar almak için en az bir yıl bekleyebileceğini belirtti.

Bessent, bilanço adımlarının tamamen Fed’in takdirinde olduğunu vurgulayarak, “Rezervlerin bol olduğu bir politika rejimine geçilirse bu daha büyük bir bilanço gerektirir. Bu nedenle en az bir yıl bekleyip karar vermelerini beklerim” dedi. Warsh’ın bağımsız hareket edeceğini de ifade etti.

Fed, küresel finans krizi ve Covid-19 salgını sırasında uzun vadeli faizleri düşürmek amacıyla bilançosunu genişletti. Bilanço 2022 yazında 9 trilyon dolarla zirveye ulaştı. Ardından niceliksel sıkılaşma süreciyle varlıklar azaltılarak 2025 sonlarında 6,6 trilyon dolara geriledi.

Ancak Fed, Aralık ayında faiz hedef aralığı üzerinde sıkı kontrol sağlamak için sistemde yeterli likiditeyi koruma amacıyla Hazine bonosu alımlarına yeniden başladı.