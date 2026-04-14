Uzmanpara
'Fed faiz indirimi için bekle-gör şart'

14.04.2026 - 09:05 | Son Güncellenme:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'da düzenlenen Semafor Dünya Ekonomisi zirvesinde yaptığı açıklamada, İran'daki savaş ortamında Fed'in faiz indirimine gitmeden önce beklemesi gerektiğini söyledi.

Bessent, "Faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Sonunda evet; ancak şu an bekleyip görmemiz gerekiyor, ekonomiye ne olacağını izlememiz gerekiyor" yanıtını verdi.

Ocak ve Şubat aylarında ekonominin güçlü bir seyir izlediğini vurgulayan Bessent, Fed'in İran çatışmasının seyrine göre "doğru olanı yaparak bekleyip izlediğini" belirtti.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırmasına “şok” olacağını belirten Bessent, birçok Avrupa ve Asya ülkesinin talebi sübvanse ettiğini, ABD’nin ise bunu yapmadığını dile getirdi.

Son dönemde yaşanan fiyat artışlarının enflasyon beklentilerine yansımayacağına inanan Bessent, Mart ayında enflasyonun Şubat ayına kıyasla üç kat daha hızlı yükseldiğini ve enerji maliyetlerinin 2005'ten bu yana en büyük artışını kaydettiğini hatırlattı. "Yabancı enflasyon beklentileri iyi sabitlenmiş durumda ve çekirdek enflasyon düşüyor" dedi.

İran savaşının ABD ekonomisine etkisi sorulduğunda Bessent, "50 ila 100 gün ya da daha fazla sürecek bu süreçle 50 yıllık istikrara kavuşacağımıza geriye dönüp bakacağız" dedi. Şubat ayında ekonominin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğini öngördüğünü hatırlatan Bakan, bu tahminle ilgili "Telafi etmemiz gereken bazı eksiklikler olacak" yorumunu yaptı.

Bunların yanı sıra Bessent, bankaların müşterilerinden vatandaşlık bilgisi toplamasını zorunlu kılacak yürürlüğe girecek bir Başkanlık kararnamesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

 

