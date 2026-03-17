'Fed faizi düşürmek için toplantı yapmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

17.03.2026 - 09:21 | | AA
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.

