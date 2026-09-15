Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaFed kararı öncesi piyasada tansiyon yükseldi: Altında kritik viraj!
HaberlerUzmanpara

Fed kararı öncesi piyasada tansiyon yükseldi: Altında kritik viraj!

15.09.2026 - 07:40 | Son Güncellenme:

#Fed Faiz Kararı#Altın Piyasası#Tahvil Faizleri

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. Önceki işlem gününde bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine kadar gerileyen ons altın, yeni günde 4 bin 300 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fed kararı öncesi piyasada tansiyon yükseldi: Altında kritik viraj

Milliyet.com.tr/ Yatırımcılar yalnızca Fed’in faiz hamlesini değil, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajları da yakından takip ediyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güç kazanması altın üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik gelişmeler güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ALTINDA FED BEKLEYİŞİ BAŞLADI

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. Altın fiyatları da Fed toplantısından çıkacak sonuç öncesinde sınırlı hareket ediyor.

Önceki seansta 7 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerileyen spot altın, salı günkü işlemlerde yeniden 4 bin 300 dolar sınırına tutundu.

Aynı otomobile 6 kat prim farkı! Kötü sürücüye yüzde 200 zam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAynı otomobile 6 kat prim farkı! Kötü sürücüye yüzde 200 zamHaberi Görüntüle

Spot altın fiyatı yüzde 0,1’in altında değişim göstererek 4 bin 300,96 dolar civarında işlem görürken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 341,10 dolar seviyesine çekildi.

Haberin Devamı

Altın piyasasında özellikle son günlerde artan satış baskısının ardından Fed’den gelecek mesajların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Haberin Devamı

PİYASALAR 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

Haberin Devamı

Fed’in iki gün sürecek toplantısının ardından faiz kararını çarşamba günü saat 18.00 GMT’de açıklaması bekleniyor.

Piyasalardaki genel beklenti, Fed’in politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitmesi yönünde. Böyle bir karar alınması halinde politika faizinin yüzde 3,75-4,00 aralığına yükselmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Ancak altın yatırımcılarının dikkati yalnızca faiz kararında değil.

Savaşın ek enerji faturası: 50 milyar $
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSavaşın ek enerji faturası: 50 milyar $Haberi Görüntüle

Uzmanlara göre asıl belirleyici olan, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar olacak. Warsh’ın gelecek toplantılara ilişkin vereceği sinyaller, dolar, ABD tahvil faizleri ve değerli metallerin yönünü doğrudan etkileyebilir.

ALTIN İÇİN ASIL KRİTİK NOKTA: WARSH NE DİYECEK?

Piyasalarda Fed’in faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Bu nedenle yatırımcılar, faiz kararının ardından yapılacak açıklamalarda yeni bir sıkılaşma döngüsüne işaret edilip edilmeyeceğini anlamaya çalışacak.

Haberin Devamı

IG piyasa analisti Tony Sycamore da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz artışını nasıl yorumlayacağının altının seyri açısından kritik olacağı görüşünde.

Sycamore’a göre Fed’in bu faiz artışını yeni bir sıkılaşma sürecinin başlangıcı olarak değerlendirmesi ve önümüzdeki toplantılarda yeni faiz artışlarının gelebileceğine işaret etmesi, altın üzerinde satış baskısını artırabilir.

Haberin Devamı

Buna karşılık Fed’in daha temkinli bir politika izleyeceği ve faiz artışlarının sınırlı kalacağı mesajını vermesi halinde altın fiyatlarında yeniden toparlanma görülebileceği belirtiliyor.

Yunan kulislerinde yankılanan 'kabus' senaryosu! 'Türkiye ile çatışma birkaç saat sürmez, yüzleşmeye hazır mıyız?'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYunan kulislerinde yankılanan 'kabus' senaryosu! 'Türkiye ile çatışma birkaç saat sürmez, yüzleşmeye hazır mıyız?'Haberi Görüntüle

YÜKSEK FAİZ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Altın, özellikle ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların yöneldiği en önemli güvenli limanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak faizlerin yükselmesi altın açısından önemli bir dezavantaj yaratıyor.

Altın faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için ABD tahvil faizlerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcıların tahvil ve dolar gibi alternatif varlıklara yönelme eğilimi artıyor.

Bu durum altın tutmanın fırsat maliyetini yükseltiyor ve değerli metalin fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle Fed’in faiz politikasına ilişkin her mesaj, altın piyasasında yakından takip ediliyor.

ABD ENFLASYONU FED’İN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

ABD’de açıklanan son enflasyon verileri de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesine neden oldu.

Haberin Devamı

Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişin hızlanması ve çekirdek enflasyonun son dört ayın en güçlü artışını kaydetmesi, Fed’in enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisini artırdı.

Enflasyonun yüksek seyrini koruması halinde Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler güçlenebilir.

Bu senaryo ise altın açısından kısa vadede önemli bir baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 5’İ AŞTI

Altın piyasasında satış baskısını artıran bir diğer gelişme ise ABD tahvil faizlerinde görülen sert yükseliş oldu.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 5 seviyesine ulaşarak Ekim 2023’ten bu yana ilk kez bu kritik eşiğin üzerine çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş, doların güçlenmesine de katkıda bulunurken altın açısından negatif bir fiyatlama oluşturuyor.

Analistler, yüzde 5 seviyesinin yalnızca altın piyasası için değil, ABD ekonomisi ve hisse senedi piyasaları açısından da önemli bir psikolojik eşik olduğuna dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi durumunda değerli metaller üzerindeki baskının da devam edebileceği belirtiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA DESTEK OLABİLİR

Altın üzerinde faiz ve tahvil kaynaklı baskı devam ederken, jeopolitik gelişmeler ise fiyatların sert şekilde gerilemesini sınırlayan unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Ortadoğu’da artan gerilim piyasaların yakın takibinde.

Yemen’de İran yanlısı Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi ve Kızıldeniz çevresinde yeni saldırı hazırlıklarının gündeme gelmesi enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.

Bölgedeki gelişmelerin petrol arzında kesintiye yol açabileceği endişesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi.

Petrol fiyatlarının yükselmesi ise küresel enflasyon beklentilerini yeniden artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

ALTIN İKİ FARKLI BASKI ARASINDA KALDI

Piyasadaki mevcut tablo altın açısından oldukça kritik bir dengeye işaret ediyor.

Bir tarafta yükselen tahvil faizleri, güçlü dolar ve Fed’in daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisi bulunuyor.

Diğer tarafta ise Ortadoğu’daki jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler güvenli liman talebini destekliyor.

Bu nedenle altında yön arayışının Fed’in faiz kararı açıklanana kadar devam edebileceği değerlendiriliyor.

Fed’den beklenenden daha sert mesajların gelmesi halinde altında yeni satış dalgası görülebileceği, daha yumuşak açıklamaların ise fiyatlarda hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ, PLATİN VE PALADYUM GERİLEDİ

Altındaki bekleyiş diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş 63,28 dolar seviyesine yükselirken, platin yüzde 0,1 düşüşle 1.757,46 dolara geriledi.

Paladyumda ise kayıp daha belirgin oldu. Paladyum fiyatı yüzde 0,7 düşerek 1.283,61 dolar seviyesine indi.

Değerli metal piyasalarında önümüzdeki saatlerde oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

Altın açısından haftanın kırılma noktası Fed’in faiz kararı olacak. Ancak piyasaların yönünü yalnızca 25 baz puanlık olası faiz artışı değil, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bundan sonraki sürece ilişkin vereceği mesajlar belirleyecek.

Warsh’ın yeni faiz artışlarına açık kapı bırakması halinde dolar ve tahvil faizlerinde yükselişin devam etmesi, bunun da altın üzerinde baskıyı artırması beklenebilir.

Fed’in daha kontrollü ve temkinli bir politika mesajı vermesi durumunda ise güvenli liman talebinin yeniden güçlenerek altın fiyatlarına destek olması gündeme gelebilir.

Bu nedenle altın yatırımcıları açısından önümüzdeki saatler kritik önem taşıyor. Fed’den çıkacak karar ve ardından yapılacak açıklamalar, ons altının 4 bin 300 dolar çevresindeki yön arayışının nasıl sonuçlanacağını belirleyebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunan kulislerinde yankılanan kabus senaryosu Türkiye ile çatışma birkaç saat sürmez, yüzleşmeye hazır mıyız
Yunan kulislerinde yankılanan 'kabus' senaryosu! 'Türkiye ile çatışma birkaç saat sürmez, yüzleşmeye hazır mıyız?'
Aynı otomobile 6 kat prim farkı Kötü sürücüye yüzde 200 zam
Aynı otomobile 6 kat prim farkı! Kötü sürücüye yüzde 200 zam
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio hakemleri değerlendirdi Kargaşayı yönetemedi
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio hakemleri değerlendirdi! 'Kargaşayı yönetemedi'
Almanya’da üniversite hayali kâbusa döndü Felç geçirdi, ardından tümör teşhisi aldı
Almanya’da üniversite hayali kâbusa döndü! Felç geçirdi, ardından tümör teşhisi aldı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih Aşık“Çocuklar Doymalı”
Zafer Şahin
Zafer ŞahinKurtlar Vadisi bir FETÖ projesi miydi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBuse Varol ve ‘kitapbiti’
Eren Aka
Eren AkaMegakent bunu nasıl başardı?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİstanbul’da sanat sezonu bugün başlıyor
İlgili Haberler
‘Tarihi sorumluluk yerine getirilmeli’
‘Tarihi sorumluluk yerine getirilmeli’
32 milyonluk yurt dışı yardımı
32 milyonluk yurt dışı yardımı
CHP bağımsızların peşinde
CHP bağımsızların peşinde
YENİ Parti’den ‘isim’ kararı
YENİ Parti’den ‘isim’ kararı