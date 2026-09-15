Fed kararı öncesi piyasada tansiyon yükseldi: Altında kritik viraj!

Milliyet.com.tr/ Yatırımcılar yalnızca Fed’in faiz hamlesini değil, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajları da yakından takip ediyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güç kazanması altın üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik gelişmeler güvenli liman talebini canlı tutuyor.

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ALTINDA FED BEKLEYİŞİ BAŞLADI

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. Altın fiyatları da Fed toplantısından çıkacak sonuç öncesinde sınırlı hareket ediyor.

Önceki seansta 7 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerileyen spot altın, salı günkü işlemlerde yeniden 4 bin 300 dolar sınırına tutundu.

Spot altın fiyatı yüzde 0,1’in altında değişim göstererek 4 bin 300,96 dolar civarında işlem görürken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 341,10 dolar seviyesine çekildi.

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Altın piyasasında özellikle son günlerde artan satış baskısının ardından Fed’den gelecek mesajların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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PİYASALAR 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

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Fed’in iki gün sürecek toplantısının ardından faiz kararını çarşamba günü saat 18.00 GMT’de açıklaması bekleniyor.

Piyasalardaki genel beklenti, Fed’in politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitmesi yönünde. Böyle bir karar alınması halinde politika faizinin yüzde 3,75-4,00 aralığına yükselmesi bekleniyor.

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Ancak altın yatırımcılarının dikkati yalnızca faiz kararında değil.

Uzmanlara göre asıl belirleyici olan, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar olacak. Warsh’ın gelecek toplantılara ilişkin vereceği sinyaller, dolar, ABD tahvil faizleri ve değerli metallerin yönünü doğrudan etkileyebilir.

ALTIN İÇİN ASIL KRİTİK NOKTA: WARSH NE DİYECEK?

Piyasalarda Fed’in faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Bu nedenle yatırımcılar, faiz kararının ardından yapılacak açıklamalarda yeni bir sıkılaşma döngüsüne işaret edilip edilmeyeceğini anlamaya çalışacak.

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IG piyasa analisti Tony Sycamore da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz artışını nasıl yorumlayacağının altının seyri açısından kritik olacağı görüşünde.

Sycamore’a göre Fed’in bu faiz artışını yeni bir sıkılaşma sürecinin başlangıcı olarak değerlendirmesi ve önümüzdeki toplantılarda yeni faiz artışlarının gelebileceğine işaret etmesi, altın üzerinde satış baskısını artırabilir.

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Buna karşılık Fed’in daha temkinli bir politika izleyeceği ve faiz artışlarının sınırlı kalacağı mesajını vermesi halinde altın fiyatlarında yeniden toparlanma görülebileceği belirtiliyor.

YÜKSEK FAİZ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Altın, özellikle ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların yöneldiği en önemli güvenli limanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak faizlerin yükselmesi altın açısından önemli bir dezavantaj yaratıyor.

Altın faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için ABD tahvil faizlerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcıların tahvil ve dolar gibi alternatif varlıklara yönelme eğilimi artıyor.

Bu durum altın tutmanın fırsat maliyetini yükseltiyor ve değerli metalin fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle Fed’in faiz politikasına ilişkin her mesaj, altın piyasasında yakından takip ediliyor.

ABD ENFLASYONU FED’İN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

ABD’de açıklanan son enflasyon verileri de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesine neden oldu.

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Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişin hızlanması ve çekirdek enflasyonun son dört ayın en güçlü artışını kaydetmesi, Fed’in enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisini artırdı.

Enflasyonun yüksek seyrini koruması halinde Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler güçlenebilir.

Bu senaryo ise altın açısından kısa vadede önemli bir baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 5’İ AŞTI

Altın piyasasında satış baskısını artıran bir diğer gelişme ise ABD tahvil faizlerinde görülen sert yükseliş oldu.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 5 seviyesine ulaşarak Ekim 2023’ten bu yana ilk kez bu kritik eşiğin üzerine çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş, doların güçlenmesine de katkıda bulunurken altın açısından negatif bir fiyatlama oluşturuyor.

Analistler, yüzde 5 seviyesinin yalnızca altın piyasası için değil, ABD ekonomisi ve hisse senedi piyasaları açısından da önemli bir psikolojik eşik olduğuna dikkat çekiyor.

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Tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi durumunda değerli metaller üzerindeki baskının da devam edebileceği belirtiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA DESTEK OLABİLİR

Altın üzerinde faiz ve tahvil kaynaklı baskı devam ederken, jeopolitik gelişmeler ise fiyatların sert şekilde gerilemesini sınırlayan unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Ortadoğu’da artan gerilim piyasaların yakın takibinde.

Yemen’de İran yanlısı Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi ve Kızıldeniz çevresinde yeni saldırı hazırlıklarının gündeme gelmesi enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.

Bölgedeki gelişmelerin petrol arzında kesintiye yol açabileceği endişesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi.

Petrol fiyatlarının yükselmesi ise küresel enflasyon beklentilerini yeniden artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

ALTIN İKİ FARKLI BASKI ARASINDA KALDI

Piyasadaki mevcut tablo altın açısından oldukça kritik bir dengeye işaret ediyor.

Bir tarafta yükselen tahvil faizleri, güçlü dolar ve Fed’in daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisi bulunuyor.

Diğer tarafta ise Ortadoğu’daki jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler güvenli liman talebini destekliyor.

Bu nedenle altında yön arayışının Fed’in faiz kararı açıklanana kadar devam edebileceği değerlendiriliyor.

Fed’den beklenenden daha sert mesajların gelmesi halinde altında yeni satış dalgası görülebileceği, daha yumuşak açıklamaların ise fiyatlarda hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ, PLATİN VE PALADYUM GERİLEDİ

Altındaki bekleyiş diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş 63,28 dolar seviyesine yükselirken, platin yüzde 0,1 düşüşle 1.757,46 dolara geriledi.

Paladyumda ise kayıp daha belirgin oldu. Paladyum fiyatı yüzde 0,7 düşerek 1.283,61 dolar seviyesine indi.

Değerli metal piyasalarında önümüzdeki saatlerde oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

Altın açısından haftanın kırılma noktası Fed’in faiz kararı olacak. Ancak piyasaların yönünü yalnızca 25 baz puanlık olası faiz artışı değil, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bundan sonraki sürece ilişkin vereceği mesajlar belirleyecek.

Warsh’ın yeni faiz artışlarına açık kapı bırakması halinde dolar ve tahvil faizlerinde yükselişin devam etmesi, bunun da altın üzerinde baskıyı artırması beklenebilir.

Fed’in daha kontrollü ve temkinli bir politika mesajı vermesi durumunda ise güvenli liman talebinin yeniden güçlenerek altın fiyatlarına destek olması gündeme gelebilir.

Bu nedenle altın yatırımcıları açısından önümüzdeki saatler kritik önem taşıyor. Fed’den çıkacak karar ve ardından yapılacak açıklamalar, ons altının 4 bin 300 dolar çevresindeki yön arayışının nasıl sonuçlanacağını belirleyebilir.