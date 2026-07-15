Fed sinyali hareketlendirdi! Elinde altın olanlar bu seviyelere dikkat

ABD’de enflasyonun haziran ayında beklenenden daha fazla yavaşlaması, yatırımcıların güvenli liman talebini destekledi. Ons altın önceki seansta kaydettiği yüzde 1’in üzerindeki yükselişin önemli bölümünü korurken gram altın da 6 bin 100 lira çevresinde dalgalandı.

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ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD’de yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 3,5’e geriledi. Mayıs ayında yüzde 4,2 seviyesinde bulunan enflasyonun yüzde 3,8’e düşmesi bekleniyordu. Açıklanan verinin tahminlerden daha düşük gelmesi, fiyat baskılarında zayıflama yaşandığı şeklinde değerlendirildi.

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Enerji fiyatlarında yaşanan düşüş, enflasyondaki gerilemenin en önemli nedenlerinden biri oldu. Özellikle petrol ve akaryakıt fiyatlarının haziran ayındaki düşük seyri, tüketici fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağladı.

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Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek 2020 yılından bu yana görülen en belirgin aylık düşüşlerden birini kaydetti. Ancak enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun dirençli görünümünü sürdürmesi, Fed’in temkinli duruşunu koruyabileceğine işaret etti.

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FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Enflasyonun tahminlerden düşük açıklanması, ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

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Düşük enflasyon verisi, Fed’in faizleri artırma konusunda daha dikkatli davranabileceği beklentisini güçlendirdi. Bununla birlikte jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, enflasyonun ilerleyen aylarda tekrar hız kazanabileceği endişesini gündemde tutuyor.

Piyasalarda Fed’in faiz kararına ilişkin görüş ayrılıkları devam ediyor. Fed yetkililerinin bir bölümü faiz artışını desteklerken bazı üyeler faizlerin sabit tutulması ya da indirilmesi gerektiğini düşünüyor.

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FED BAŞKANI WARSH’TAN TEMKİNLİ MESAJ

Fed Başkanı Kevin Warsh, Kongre’de gerçekleştirdiği sunumda merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi. Warsh, enflasyon verisinin beklentilerden olumlu geldiğini ancak tek bir aylık verinin enflasyonla mücadelede kesin bir başarı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Fed Başkanı’nın daha agresif bir faiz politikası konusunda net mesaj vermekten kaçınması, altın fiyatlarının güçlü kalmasına destek verdi. Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulması faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilirken, faiz artışı ihtimalinin zayıflaması altına olan talebi destekleyebiliyor.

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ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARIN RADARINDA

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim oldu. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu.

Gerilimin petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle piyasalar bir taraftan düşük gelen enflasyon verisini fiyatlarken diğer taraftan enerji maliyetlerindeki olası yükselişi takip ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarının yönünün önümüzdeki dönemde hem Fed politikası hem de altın fiyatları açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

ONS ALTIN 4 BİN DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

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Küresel altın piyasasının temel göstergesi olan ons altın güne 4 bin 52 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 28 doları gören ons altın, en yüksek 4 bin 62 dolara kadar yükseldi. Daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri veren ons altın, 4 bin 31 dolar çevresinde işlem gördü.

Ons altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, küresel piyasalardaki güvenli liman talebinin güçlü olduğunu ortaya koydu.

ABD enflasyon verileri, Fed’den gelecek açıklamalar, tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareketler ons altının kısa vadeli yönü açısından yakından izlenecek.

UBS’DEN YÜZDE 28 YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın konusunda en dikkat çekici tahminlerden biri ise İsviçreli bankacılık devi UBS’den geldi. Banka, mevcut geri çekilmenin uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir fırsat oluşturabileceğini değerlendirdi.

UBS, altının önümüzdeki 12 aylık dönemde yaklaşık yüzde 28 oranında değer kazanarak ons başına 5 bin 200 dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Bankanın bu tahmininde Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirimine yönelme ihtimali, doların değer kaybedebileceği beklentisi ve merkez bankalarının devam eden altın alımları etkili oluyor.

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GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK ARTTI!

Ons altındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Gram altın güne 6 bin 128 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 91 lira seviyesini gören gram altın, en yüksek 6 bin 141 liraya kadar çıktı.

Gram altın daha sonra 6 bin 96 lira çevresinde alıcı buldu. Temmuz ayı boyunca gram altın fiyatlarının 6 bin liranın üzerinde dalgalı bir seyir izlediği görülüyor.

Gram altının yönünde ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da etkili oluyor. Ons fiyatının yükselmesi gram altını desteklerken döviz kurunda yaşanabilecek hareketler de yurt içindeki altın fiyatlarının küresel piyasalardan farklı bir seyir izlemesine neden olabiliyor.

ALTIN YATIRIMCILARI BU GELİŞMELERE ODAKLANDI

Altın yatırımcılarının önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları, ABD ekonomik verilerini ve Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.

Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi, enflasyon beklentilerinin yeniden bozulmasına yol açabilir. Böyle bir durumda Fed’in faizleri yüksek tutma ya da yeniden artırma ihtimali güçlenebilir.

Enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde ise faiz artışı beklentileri zayıflayabilir ve bu durum altın fiyatlarını destekleyebilir. Jeopolitik risklerin yükselmesi de yatırımcıların güvenli liman talebini artırarak ons ve gram altının güçlü kalmasına katkı sağlayabilir.

Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında kısa vadede sert yükseliş ve düşüşlerin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.