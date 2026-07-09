Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaFed tutanakları yayınlandı! "Faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ediyor"
HaberlerUzmanpara

Fed tutanakları yayınlandı! "Faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ediyor"

09.07.2026 - 09:43 | Son Güncellenme:

#Fed Tutanakları#Faiz Artışı#Enflasyon

Fed tutanakları, yetkililerin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi. Tutanaklarda, birkaç yetkilinin, faiz artışı için gerekçe bulunduğunu ifade ettiği ancak haziran ayındaki toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediği belirtildi.

Fed tutanakları yayınlandı Faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiğini ortaya koydu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 16-17 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi. İş gücü piyasası koşullarının istikrarlı kalmaya devam ettiğine işaret edilen tutanaklarda, reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Tutanaklarda, haziranda bu yıl ve gelecek yıla dair enflasyon tahminlerinin, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları ile diğer girdi maliyetlerini ve yapay zeka alanındaki genişlemenin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtacak şekilde nisan ayındaki toplantıya kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

GSYH büyümesine yönelik tahminin ise gelen verileri yansıtarak daha düşük olduğuna değinilen tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, yüzde 2'nin üzerinde geçen birkaç yıllık enflasyonun ardından, yüksek seyreden enflasyon oranlarının devam etmesinin enflasyon beklentilerini ve ücret ile fiyat belirleme kararlarını etkilemeye başlayabileceği ihtimaline dikkat çekti." ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

YETKİLİLER, POLİTİKA FAİZİNİN UYGUN SEVİYESİ KONUSUNDA AYRIŞTI

Haberin Devamı

Tutanaklarda, tüm yetkililerin bu toplantıda politika faizinin mevcut aralığının korunmasını desteklediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yetkililer genel olarak, toplantılar arası dönemde alınan bilgilerin, fiyat istikrarına yönelik yukarı yönlü risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğini, maksimum istihdama ulaşmaya yönelik aşağı yönlü risklerin ise bir miktar hafiflediğini gösterdiğini değerlendirdi. Bu gelişmeler ışığında birkaç yetkili, faiz oranı hedef aralığının yükseltilmesi için bir gerekçe bulunduğunu, ancak bu toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediklerini ifade etti."

Haberin Devamı

Toplantıda gelecekteki para politikası adımları için bir dizi senaryonun tartışıldığına işaret edilen tutanaklarda, çoğu yetkilinin enflasyonist baskıların dağılacağı ve enflasyonun yakında yüzde 2'ye dönmeye başlayacağı senaryolar üzerinde durduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Tutanaklarda, "Bununla birlikte çoğu yetkili, istikrarlı iş gücü piyasası koşullarında, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki çatışma veya gümrük vergilerinin etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceği senaryolara da dikkat çekti. Bu yetkililerin neredeyse tamamı, söz konusu senaryolarda enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndürmek için bir miktar politika sıkılaştırmasının muhtemelen gerekli olacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

Birçok yetkilinin bu yılın sonunda politika faizinin uygun seviyesinin mevcut hedef aralığı içinde veya biraz altında olacağını ifade ettiğine değinilen tutanaklarda, diğer birçok yetkilinin ise uygun seviyenin mevcut aralığın üzerinde olacağını değerlendirdiği kaydedildi.

KARAR METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İŞARET EDİLDİ

Tutanaklarda, yetkililerin çoğunluğunun FOMC karar metninin kısaltılmasının avantajları olduğunu belirttiği ifade edilerek, bazı yetkililerin de Komitenin iletişim araçlarını ve uygulamalarını gözden geçirme fırsatını memnuniyetle karşıladıklarının altı çizildi.

Haberin Devamı

FOMC üyelerinin karar metninin Komitenin gelecekteki faiz oranı kararlarının olası yönüne ilişkin "gevşeme eğilimi" ima eden dili tekrarlamaması konusunda da mutabık kaldığına işaret edilen tutanaklarda, "Üyeler, toplantı sonrası karar metninin Komitenin ikili görev hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtacağı ve fiyat istikrarını sağlayacağını vurgulayacağı konusunda hemfikir oldular." ifadesi kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Gerilim tırmanıyor ABD dediğini yaptı, İrandan yanıt geldi: Askeri üsler vuruluyor
Gerilim tırmanıyor! ABD dediğini yaptı, İran'dan yanıt geldi: Askeri üsler vuruluyor
Su fiyatlarına tepki büyüyor: 1 litresi 60 lira Maliyeti 7 katına çıkardılar
Su fiyatlarına tepki büyüyor: 1 litresi 60 lira! 'Maliyeti 7 katına çıkardılar'
Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi Tarihi bonservis ve maaş
Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! Tarihi bonservis ve maaş
Trumpın CAATSA mesajı ne anlama geliyor Kongre süreci, F-35lere etkisi: Suyu bulandırıyordu
Trump'ın CAATSA mesajı ne anlama geliyor? Kongre süreci, F-35'lere etkisi: 'Suyu bulandırıyordu'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMehteran ve Miçotakis...
Tunca Bengin
Tunca BenginSahibinden seçime girme garantili parti!..
Melih Aşık
Melih AşıkKARİDES SOYUCU
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerNATO’nun Lingua Franca’sı gelişiyor
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYetmez ama, evet…
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Tecavüzcü Coşkun’un bilinmeyen gerçekleri
Güldener Sonumut
Güldener SonumutNATO zirvesinde caydırıcılık ve pazarlık hünerleri
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluNATO’da gölgede kalan senatörler
Eren Aka
Eren AkaTurizmin yeni gücü gastronomi
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaKültür-sanat dünyasının tanıması gereken genç yetenek
Osman Gençer
Osman GençerYeni rotamız uzun yaşam kampları
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerDemografik ve Toplumsal Dönüşümün Yansımaları-II
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan NATO Zirvesinde yoğun diplomasi Trump, Macron, Merz ve birçok liderle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi! Trump, Macron, Merz ve birçok liderle görüştü
Tatilde yürek yakan facia Küçük Seyit Hamza hayatını kaybetti
Tatilde yürek yakan facia! Küçük Seyit Hamza hayatını kaybetti
İzlanda Başbakanına Ankara usulü karşılama yaptı Tepkisini anlattı
İzlanda Başbakanı'na Ankara usulü karşılama yaptı! Tepkisini anlattı
NATO Zirvesine Yeniçeri damgası Prof. Dr. Erhan Afyoncu Beştepedeki karşılamayı yorumladı: Reddedilen miras tartışma bile olmadı
NATO Zirvesi'ne Yeniçeri damgası! Prof. Dr. Erhan Afyoncu Beştepe'deki karşılamayı yorumladı: 'Reddedilen miras' tartışma bile olmadı