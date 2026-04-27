Fed'den bu yıl faiz indirimi bekleniyor
Haberler

Fed'den bu yıl faiz indirimi bekleniyor

27.04.2026 - 11:09 | Son Güncellenme:

Uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı ABD Merkez Bankas'ının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl devam edeceğini öngörüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden olmasına karşın uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı Bankanın faiz indirimlerine bu yıl devam etmesini bekliyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirterek, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın tekrar bu karara karşı oy kullanabileceğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında, bu ay açıklanan ekonomik verilerle ilgili olarak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) görüşlerini, bu verilerin İran'la savaşın etkisini nasıl yansıttığını ve bunun para politikası için ne anlama geldiğini açıklayabileceğini ifade eden Marey, "Eylül ve aralık aylarında olmak üzere bu yıl içinde iki faiz indirimi bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh yeni başkan olduktan sonra komiteyi en son tahminlerinde yaptıkları tek kesintiden daha fazlasını yapmaya ikna etmeye çalışacak." dedi.

Marey, Warsh'un başarılı olup olmayacağının savaştan büyük ölçüde etkilenecek olan gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını dile getirdi.

Nisan ayındaki toplantının Powell’ın Fed Başkanı olarak son toplantısı olup olmayacağının hala belirsiz olduğunu vurgulayan Marey, Warsh’ın atanma süreci gecikirse Powell'ın haziran ayında geçici başkan olarak görevine devam edebileceğini kaydetti.

Marey, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükselen enerji fiyatları tüketici fiyat enflasyonunu artırdı, ancak bu durum Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik kesintilerinin yol açacağı küresel ekonomik yavaşlama gibi istihdam artışını da olumsuz etkileyebilir. Süregelen enflasyon, 'şahin'lerin tezini desteklerken, zayıf istihdam verileri ise 'güvercin'lerin tezini güçlendirecektir."

"FED'İN EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ÜÇ ARDIŞIK TOPLANTIDA FAİZLERİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise "Sanırım bu FOMC toplantısı nispeten sakin geçecek." dedi.

Fed'in iş gücü piyasasının yeterince canlanmadığına dair işaretler ile yüksek çekirdek enflasyon ve enerji şokunun fiyat baskılarını daha da artırma potansiyeli arasında sıkışmış durumda olduğuna dikkati çeken Allen, şunları kaydetti:

"FOMC, bir sonraki adımına karar vermeden önce, enerji şokunun ekonomiye nasıl yansıyacağına yönelik daha net işaretler beklemek üzere beklemede kalmayı planladığına dair işaret verebilir. Bir sonraki adımlarının faiz oranlarında yeni indirimler olacağını düşünüyoruz ancak bu iş gücü piyasasının kademeli olarak gevşemeye devam edeceği ve çekirdek enflasyonun nihayetinde yeniden düşüş eğilimine gireceği görüşüne bağlıdır. Ancak bu gelişmelerin hemen değil, bu yılın ikinci yarısında verilerde kendini göstermeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, Fed'in eylül ayından itibaren üç ardışık toplantıda faizleri 25 baz puan düşüreceğini öngörüyoruz ancak tahminimizdeki temel risk, bu indirimlerin biraz daha geç gerçekleşmesi olasılığıdır."

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderildi iddiası! 36 milyon dolarlık vurgun
İletişim Başkanı Duran'dan 27 Nisan 'e-muhtıra'sına ilişkin paylaşım
Orman yangınlarına ilişkin iki bakandan ortak açıklama! 30 il için alarm verildi
Iğdır'da şüpheli ölüm! Evde 1'i kadın 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu