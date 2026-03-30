Fed’den faiz indirimi tahminini erteledi

HaberlerUzmanpara

30.03.2026 - 08:16 | Son Güncellenme:

Japon yatırım bankası Nomura, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz indirimi takvimine ilişkin tahminini güncelledi.

Nomura, Fed’in haziran ve eylül aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapacağı yönündeki önceki tahminini revize ederek, indirimlerin eylül ve aralık aylarında gerçekleştirileceğini öngördü.

Kurum, her iki indirimin de 25 baz puan büyüklüğünde olmasını bekliyor.

Nomura’nın baş ABD ekonomisti Jeremy Schwartz, Fed Başkanlığı için aday Kevin Warsh’ın onay sürecindeki gecikmenin de önceki Haziran ve Eylül projeksiyonlarını revize etmesinde etkili olduğunu belirtti.

Schwartz, fiyat baskılarının geçici görülmesine rağmen Fed’in kısa vadede temkinli kalabileceğini söyledi. Buna karşın, politika yapıcıların hala gevşeme eğiliminde olduğunu vurgulayan Schwartz, yeni Fed başkanının faiz indirimlerini önceliklendireceğini öngördü. “FOMC yetkilileri (Başkan Powell dahil) gevşeme eğilimini koruyor ve iş gücü piyasasındaki zayıflık işaretlerine asimetrik tepki gösteriyor” dedi.

İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Mezarlıkta kanlı pusu! Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
