Fed'e faiz indirimi çağrısını yineledi

26.03.2026 - 09:31

BlackRock'ın tahvil piyasası direktörü Rick Rieder, İran savaşına bağlı faiz artırımı spekülasyonlarını bir kenara bırakarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Rieder, yüksek faizlerin küçük işletmeler, gençler ve düşük gelirli kesimler üzerinde ağır yük oluşturduğunu söyledi.

Rieder, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların faiz indiriminde sabır gerektirebileceğini kabul etse de Fed’in hızlı adım atması gerektiğini vurguladı. Bu görüş, Beyaz Saray’ın daha gevşek para politikası talebiyle uyumlu. Rieder, Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine düşündüğü adaylar arasında kısa listeye girmişti. Trump, Powell’ı faizleri yeterince hızlı indirmediği için sıkça eleştirmişti.

Yaklaşık 3 trilyon dolarlık sabit getirili varlığı yöneten Rieder, son haftalarda yıllar sonra ilk kez yeni bir hedge fon için kaynak toplamaya başladı. “TriaXial” adı verilen fonun BlackRock’un sabit getirili iş kolundaki farklı stratejileri bir araya getirmesi planlanıyor.

