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Fed'in izlediği enflasyon verisi sonrası altın geriledi

26.08.2026 - 16:06 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#Fed

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşüşe geçti. Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirirken, ons altında satış baskısı görüldü.

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Fedin izlediği enflasyon verisi sonrası altın geriledi

ABD'de açıklanan büyüme ve enflasyon verileri sonrası altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. Piyasalar, enflasyonun seyrine ilişkin yeni sinyalleri değerlendirirken, faizlerin yüksek kalabileceği beklentileri değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

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ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüdü. Aynı dönemde ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon görünümünü değerlendirirken yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde 0,2 artış kaydetti. Çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında PCE fiyat endeksi yüzde 3,7, çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, enflasyonda önceki dönemlere kıyasla yavaşlama eğilimi görülse de fiyat baskılarının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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Verilerin ardından yatırımcılar, Fed'in faiz indirimlerinde temkinli hareket edebileceği beklentisini öne çıkardı. Bu görünüm dolar ve tahvil faizlerine destek sağlarken, faiz getirisi olmayan altın üzerinde satış baskısını artırdı.

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 ONS ALTINDA VERİ SONRASI GERİ ÇEKİLME

ABD verileri öncesinde 4 bin 626 dolar seviyesinde bulunan altının ons fiyatı, verilerin açıklanmasının ardından 4 bin 613 dolara kadar geriledi.

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Piyasa uzmanları, enflasyonun halen hedef seviyenin üzerinde seyretmesinin Fed'in para politikasında hızlı bir gevşemeye gitme ihtimalini zayıflattığını belirtiyor. Bu durumun da kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Öte yandan açıklanan veriler, ABD'de tüketici harcamalarının ve gelir artışının sürdüğünü gösterdi. Kişisel gelirler temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 yükseldi. Ekonomik aktivitenin tamamen yavaşlamadığına işaret eden bu tablo da yatırımcıların Fed beklentilerini yeniden şekillendirmesine neden oldu.

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PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE'DA

Verilerin ardından piyasalarda dikkatler cuma günü düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'na çevrildi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın burada yapacağı konuşmada enflasyon görünümü, faiz politikası ve ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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Yatırımcılar, Warsh'ın vereceği mesajların Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği politika patikasına ilişkin daha net ipuçları sunabileceğini değerlendirirken, konuşmanın dolar, tahvil piyasası ve altın fiyatlarında yeni hareketlere yol açabileceği belirtiliyor.

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