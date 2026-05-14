Filoya 1 ayda 6 yeni uçak katıldı

Havayolu şirketinin TC-OHP, TC-VFB, TC-VFF, TC-VFG, TC-OHY ve TC-OHV kuyruk tescilli uçaklarının teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD’nin Seattle kentinden Türkiye’ye getirildi. Kabin donanımları ve koltuk montajları tamamlanan uçakların bir bölümü kısa sürede tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Yeni uçaklarla birlikte, Ağustos 2025’ten bu yana filoya katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX sayısı 24’e ulaştı. Yıl sonunda filonun yüzde 76’sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.