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Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

23.10.2026 - 10:39 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Finansal Hizmetler Güven Endeksi#TCMB

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde 3,2 puan azalışla 155,2 seviyesine indi.

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Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının sektördeki ağırlıklarının dikkate alınarak birleştirilmesiyle elde edilen anket sonuçlarına göre FHGE, ekimde 3,2 puan azalışla 155,2 seviyesine geriledi.

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Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi azalış yönünde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler bir miktar güçlendi.

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İstihdama ilişkin değerlendirmelere bakıldığında son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine seyrin zayıfladığı gözlendi.

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Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre son 3 ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Öte yandan, gelecek 3 ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

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Ekim ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetlerinde (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" 2,2 puanlık, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonlarında (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" 1,2 puanlık ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetlerde" 81,5 puanlık azalış görüldü.

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