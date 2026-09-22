Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda önceki aya göre finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 279 milyon dolar, yükümlülükleri 7 milyar 306 milyon dolar arttı.

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Net döviz pozisyonu açığı ise 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti ve temmuzda önceki aya göre 5 milyar 27 milyon dolar yükseldi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, temmuzda önceki aya göre ihracat alacakları 2 milyar 175 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 74 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 607 milyon dolar artarken, türev varlıklar 1 milyar 547 milyon dolar ve menkul kıymetler 29 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 2 milyar 279 milyon dolar arttı.

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Yükümlülük dağılımında ise temmuzda önceki aya göre türev yükümlülükler 3 milyar 472 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 80 milyon dolar, ithalat borçları 1 milyar 147 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 607 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7 milyar 306 milyon dolar yükseldi.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, temmuzda önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 220 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 1 milyar 861 milyon dolar arttı.

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Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler 807 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 947 milyon dolar yükseldi.

Kısa vadeli varlıklar 151 milyar 772 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 147 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu, temmuzda önceki aya göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 4 milyar 374 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.