Fındıkta fiyat soruşturması büyüyor: 7 şirket mercek altında

Rekabet Kurumu tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, fındık piyasasında fiyat oluşumunu etkileyebilecek uygulamaların yakından takip edildiği belirtildi. Kurum, yaklaşık 400 bin ailenin doğrudan geçim kaynağı olan fındık sektöründe üreticilerin ve piyasanın korunması amacıyla soruşturmanın derinleştirildiğini duyurdu.

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SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Rekabet Kurumu açıklamasında, “Soruşturma genişliyor: Fındıkta fiyat oyunlarına geçit yok” ifadelerini kullanarak sürecin yeni şirketleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Fındık piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin alım politikaları, fiyatlandırma uygulamaları ve piyasa üzerindeki etkilerinin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilirken, soruşturmaya dahil edilen teşebbüslerin sayısının 7'ye çıktığı açıklandı.

Kurumun incelemesinde şirketlerin, fındık alım fiyatlarının serbest piyasa koşulları içerisinde oluşmasını engelleyebilecek herhangi bir uygulamada bulunup bulunmadığının araştırılması bekleniyor.

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FERRERO DA MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın dikkat çeken şirketlerinden biri ise dünya çapında faaliyet gösteren Ferrero oldu. Nutella başta olmak üzere çok sayıda üründe fındık kullanan şirket, Türkiye'deki fındık sektörünün önemli alıcıları arasında yer alıyor.

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Ferrero'nun da dahil olduğu soruşturmanın genişletilmesi, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde geçimini fındık üretiminden sağlayan üreticiler açısından yakından takip ediliyor.

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Rekabet Kurumu, fındık fiyatlarının herhangi bir şirket ya da teşebbüs tarafından piyasa koşulları dışında yönlendirilip yönlendirilmediğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

400 BİN AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI

Türkiye, dünya fındık üretimi ve ihracatında önemli bir konumda bulunurken sektör yüz binlerce aile için temel gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Rekabet Kurumu da açıklamasında yaklaşık 400 bin ailenin geçimini fındıktan sağladığına dikkat çekerek fiyatların “serbest ve adil” şekilde oluşmasının önemine vurgu yaptı.

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Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Soruşturma genişliyor: Fındıkta fiyat oyunlarına geçit yok! 400 bin ailenin geçim kaynağı olan fındıkta, fiyatların serbest ve adil bir şekilde oluşması için yürütülen soruşturma derinleşiyor. Aralarında dünyaca ünlü Nutella markasının üreticisi Ferrero'nun da bulunduğu soruşturmada incelenen şirket sayısı 7'ye çıktı.”

FİYAT OLUŞUMU YAKINDAN İNCELENECEK

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Soruşturma kapsamında şirketlerin fındık piyasasındaki ticari uygulamalarının rekabet mevzuatına uygun olup olmadığı değerlendirilecek. Özellikle üreticiden yapılan alımlarda fiyatların nasıl belirlendiği ve piyasa üzerindeki etkiler soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alacak.

Rekabet Kurumu'nun inceleme sonucunda rekabeti bozucu, kısıtlayıcı veya piyasa fiyatlarının sağlıklı şekilde oluşmasını engelleyen uygulamalar tespit etmesi halinde ilgili şirketler hakkında mevzuat kapsamında işlem yapılabilecek.

Fındık üreticileri açısından kritik önem taşıyan soruşturmanın ilerleyen süreçte hangi sonuçlara ulaşacağı ve incelemeye yeni şirketlerin dahil edilip edilmeyeceği ise yakından takip edilecek.

REKABET KURUMU DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada fındık piyasasının yakından takip edildiğini belirtmişti. Küle, 22 Ekim'de fındık alım-satım pazarında faaliyet gösteren 6 büyük teşebbüs hakkında “ciddi rekabet ihlali” şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

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Fındığın yaklaşık 400 bin ailenin geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Küle, fiyatların baskılanması ya da şirketlerin ortak hareket ederek üreticiyi düşük fiyata satışa zorlaması ihtimalinin incelendiğini ifade etmişti.

Küle ayrıca, soruşturma sürecinde çiftçiyi mağdur eden veya rekabeti ihlal ettiği tespit edilen yeni şirketlerin de tereddütsüz şekilde soruşturmaya dahil edileceğini vurgulamıştı. Son gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamındaki şirket sayısının 7'ye yükselmesi, bu açıklamanın ardından gelen yeni adım oldu.