Firmalar tek tek ifşa edildi! 9 üründe at ve eşek eti çıktı

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Tarım ve Orman Bakanlığının vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde yeni usulsüzlükler ortaya çıktı. Türkiye’nin farklı noktalarında faaliyet gösteren işletmelerden alınan ürün numuneleri laboratuvarlarda incelendi.

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Yapılan analizler sonucunda, ürünlerin etiketlerinde belirtilmeyen maddelerin kullanıldığı, bazı et ürünlerinde farklı hayvanlara ait etlere rastlandığı ve tüketicinin yanıltıldığı belirlendi.

Bakanlık, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen firma ve ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında kamuoyuna açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının güvenilir gıda sistemi üzerinden yayımlanan son güncellemeyle birlikte 34 yeni ürün listeye eklendi. Bu ürünlerin 12’sinin doğrudan insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olduğu bildirildi. Denetimlerde en dikkat çekici sonuç ise et ve et ürünlerinde ortaya çıktı.

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Laboratuvar incelemelerinde 9 farklı üründe tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu açıklandı. Tek tırnaklı hayvanlar arasında at, eşek ve katır gibi hayvanlar yer alıyor.

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Ürünlerin hangi hayvanın eti olduğu belirtilmeden ya da dana eti gibi gösterilerek satışa sunulması, tüketicinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan mağdur edilmesine neden oluyor.

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SKANDALIN MERKEZİ ADANA VE MERSİN OLDU

Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen işletmelerin tamamının Adana ve Mersin’de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, söz konusu işletmelerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da bulunuyor. Böylece iki kentte toplam 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin marka, firma, parti ve işletme bilgilerini resmi internet sitesinde vatandaşların erişimine açtı.

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Tüketicilerin özellikle açıkta satılan, üreticisi belli olmayan veya piyasa değerinin çok altında fiyatla satışa sunulan et ürünlerine karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

YOĞURT DİYE SATILAN ÜRÜNDE JELATİN BULUNDU

Denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlükler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.

Bir firma tarafından “yoğurt” etiketiyle piyasaya sürülen üründe jelatin tespit edildi. Ürünün kıvamını artırmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen jelatinin ürün etiketinde yer almadığı belirlendi.

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Yoğurdun doğal yapısında bulunmayan bu maddenin tüketiciye bildirilmeden kullanılması, taklit ve tağşiş kapsamında değerlendirildi.

Bakanlık, gıda ürünlerinin içerisinde kullanılan tüm bileşenlerin mevzuata uygun biçimde ürün etiketinde belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

DANA SUCUKTA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ürettiği “ısıl işlem görmüş dana sucuk” da denetimlere takıldı.

Laboratuvar analizlerinde dana sucuk olarak satışa sunulan üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Böylece tüketiciye dana eti kullanıldığı izlenimi verilmesine rağmen üründe farklı bir et çeşidinin bulunduğu ortaya çıktı.

Mekanik ayrılmış et; kemik üzerinde kalan et parçalarının basınçlı makineler yardımıyla ayrılması sonucunda elde ediliyor. Bu ürünün kullanılabileceği gıda grupları ve kullanım şartları mevzuatla belirleniyor.

Dana sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılması ise hem ürün içeriğinin değiştirilmesi hem de tüketicinin yanıltılması anlamına geliyor.

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PİLİÇ KÖFTEDE DE AYNI HİLE

Benzer bir usulsüzlük Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde üretilen piliç köftede de tespit edildi.

Bakanlığın yayımladığı listede, söz konusu üründe mevzuata aykırı şekilde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Ürünün içeriğinde kullanılan bu maddenin tüketiciye doğru şekilde bildirilmediği ve piliç köfte adı altında piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Son denetimler, et ve süt ürünlerinde tüketiciyi yanıltmaya yönelik yöntemlerin farklı ürün gruplarında devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

FİRMALAR VE ÜRÜNLER KAMUOYUNA AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmelerin isimlerini, ürün bilgilerini ve tespit edilen uygunsuzlukları resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor.

Vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin listede bulunup bulunmadığını, Bakanlığın güvenilir gıda platformu üzerinden kontrol edebiliyor.

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Yetkililer, tüketicilerin ürün satın alırken ambalaj, son kullanma tarihi, üretici bilgisi, işletme kayıt numarası ve içerik bölümünü dikkatle incelemesini öneriyor.

Şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda ise Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatılıyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ülke genelinde kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan, ürün içeriğini değiştiren veya tüketiciyi yanıltıcı bilgiler kullanan işletmelere yönelik idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin kamuoyuna açıklanmaya devam edeceği, gıda güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.