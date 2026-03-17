Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

17.03.2026 - 15:40 | Son Güncellenme:

#Fitch#Türkiye#Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings'in analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 Mart'tan itibaren aldığı önlemlerin enflasyonu kontrol etme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye'nin para politikasının görece sıkı kalmaya devam edeceği ve yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 olacağı öngörülen analizde, bunun da enflasyonun 2026 sonunda yüzde 25'e gerileyeceği tahminini desteklediği kaydedildi.

Analizde, Türkiye'nin fiyatları baskılayacak şekilde akaryakıt fiyat mekanizmasını yeniden devreye aldığı ve geçen yıl bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında 2 puanlık düşüşün katkısıyla bu maliyetin karşılanabileceği mali alanın mevcut olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Orta Doğu'daki gerilimin, Fitch'in temel senaryosu olarak değerlendirdiği gibi kısa sürmesi halinde, Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğu bildirilen analizde, daha uzun süren yüksek petrol fiyatları döneminin ise Türkiye'de enflasyon baskısı yaratabileceği ve cari açığı büyütebileceği uyarısı yer aldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analizde, Türk bankalarının likidite ve sermaye tamponlarının sektörün faaliyet koşullarına yönelik riskleri karşılamak için genel olarak yeterli olduğu değerlendirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
İran'ın 'gölge lideri' Laricani'ye suikast! İsrail 'öldürdük' dedi, 3 cümlelik mesaj geldi
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan gözaltına alındı
Fenerbahçe'de Tedesco kararının perde arkası! 'Gerekirse biz bedel öderiz'
Taksici vahşetinde görüntüler ortaya çıktı! Başından vurdu, aracı gasp etti, uyuşturucu partisi verdi
Yazarlar
Melih Aşık
Cem Kılıç
Zafer Şahin
Ali Eyüboğlu
Güldener Sonumut
Eren Aka
Çağdaş Ertuna
İlgili Haberler
Güney Marmara'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran savaşı büyük risk barındırıyor
Samsun’da feci ambulans kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu dernek ve vakıfların temsilcileriyle buluştu