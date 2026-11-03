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UzmanparaFiyatı düştü! Duyan kasa kasa aldı
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Fiyatı düştü! Duyan kasa kasa aldı

03.11.2026 - 12:21 | Son Güncellenme:

#Palamut#Balıkçı#Hamsi

Bu sezon bol avlanan palamut, fiyatıyla hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudu duyan vatandaşlar, kasa kasa alarak kışlık stok yaptı.

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Fiyatı düştü Duyan kasa kasa aldı

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100 liradan satılırken, istavrit ve mezgitin kilogramı 200, barbunun 150, çupranın 500, sarganın 300, hamsinin ise 150 ila 200 lira arasında değişiyor.

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Balıkçı Gökhan Uzman,  bu sezon palamudun bol olduğunu ve vatandaşların palamuda doyduğunu söyledi.

Geçen yıl palamut avının beklentilerin altında kaldığını hatırlatan Uzman, bu sezon fiyatların 50 liraya kadar gerilediğini, vatandaşların kasa kasa palamut alarak kışlık stok yaptığını belirtti.

Uzman, palamudun tanesinin şu anda 100 liradan satıldığını aktararak, "Havaların soğumasıyla yerini hamsiye bırakacaktır diye ümit ediyoruz. Halkımız hamsiyi özledi. Biraz da hamsi yesinler, palamuta doydular." dedi.

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Balık alışverişi yapan Kenan Er de palamut fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, "Palamut biraz azaldı ama fiyatlarımız yine normal. 100 liraya palamut alıyoruz. Bu sene palamut boldu, şükrediyoruz. Vatandaş da memnun, satan da memnun, tutan da memnun." diye konuştu.

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