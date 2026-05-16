Fiyatlar yeniden rekor kıracak mı? Altında 3 farklı senaryo!

Analistler,kıymetli metallerin önümüzdeki 12 ay içinde üç aşamadan geçebileceğini belirtti. İlk senaryoda, ham petrolün pahalılaşması enflasyon beklentilerini körükleyecek ve Fed, temkinli davranarak Eylül ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacak. Bu da altın için olumsuz bir etki yaratacak.

İkinci senaryoda enerji krizi ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek, sanayi faaliyetlerini düşürecek ve tüketici harcamalarını zayıflatacak.

Üçüncü senaryoda ise, büyüme yavaşladıkça merkez bankaları daha gevşek para politikalarına yönelecek. Bu da altını destekleyecek.

"YENİ POZİSYONLAR OLUŞTURMAK İÇİN BİR FIRSAT"

Kısa vadede altının, ons başına yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinde destek bulacağı, ancak düşüşün "yeni pozisyonlar oluşturmak için bir fırsat" sunacağı belirtildi.

Kurum, yıl sonu altın fiyat tahmini 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara düşürdü. Altının 2027 ortalarında da 6 bin dolar/ons seviyesine ulaşması öngörüldü. Önceki tahminde bu rakamlara 2027 başında ulaşılacağı öngörülmüştü.

Notta “Daha genel olarak, kötüleşen mali pozisyonlar, devam eden ABD doları çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlik, altının sigorta rolünü güçlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, Orta Doğu çatışması göz önüne alındığında, merkez bankaları stratejik olarak altın rezervlerini artırmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.