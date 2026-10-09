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Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı! Ara ödemelerin detayları konuşuldu

09.10.2026 - 16:13 | Son Güncellenme:

#Fon Koordinasyon Kurulu#Fon Tasfiyesi#Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 4. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, olağanüstü tasfiye kapsamına alınacak fonlara ilişkin süreç ele alındı. Toplantıda, 1 milyon TL’ye kadar yapılması öngörülen ara ödemelere yönelik teknik hazırlıklar ve fahiş kazançların iadesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

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Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı Ara ödemelerin detayları konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 4. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na ilişkin açıklama yaptı. Toplantıda, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri ile hak sahiplerine yönelik ara ödeme hazırlıkları masaya yatırıldı.

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Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen toplantıda, olağan tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, olağanüstü tasfiyeye konu olması öngörülen fonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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1 MİLYON TL’YE KADAR ARA ÖDEME HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, olağanüstü tasfiye kapsamında yapılması planlanan ara ödemeler oluşturdu.

Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak kanun teklifi kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yapılması öngörülen ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi.

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FAHİŞ KAZANÇLARIN İADESİ İÇİN KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

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Toplantıda ayrıca, fahiş kazançların iadesi amacıyla açılan hesaplara yönelik iade süreci de ele alındı. Söz konusu işlemlerin yürütülmesinde kurumlar arasında sağlanması gereken eş güdüm ve teknik çalışmalar değerlendirildi.

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ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, Fon Koordinasyon Kurulu’nun belirlenen temel ilkeler doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını hızlı şekilde sürdüreceği belirtildi.

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Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekiplerin ayrıntılı çalışmalar yürüttüğü ifade edilirken, her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumun kendi görev alanında aldığı kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği vurgulandı.

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