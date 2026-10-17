Fon soruşturmasında 20 kişilik özel ekip! Bakan Şimşek yasal düzenlemeler için tarih verdi

Fon soruşturmasında yurt dışına yapılan para transferleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında fahiş kazanç sağlayan kişilerin yurt dışına çıkardığı servetlerin belirlenmesi amacıyla 20 kişilik özel ekip oluşturdu.

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İstanbul merkezli çalışan ekip, para transferlerinin yapıldığı ülkelerle temas kurarak servet tespitine yönelik incelemelere başladı. Çalışmalar kapsamında, soruşturmaya konu kişilerin gittikleri ülkelerdeki mali varlıklarının da izinin sürülmesi hedefleniyor.

MASAK’TAN YURT DIŞINDAKİ SERVETLERE YÖNELİK İNCELEME

Soruşturmanın mali boyutunda, Türkiye’den yurt dışına çıkarılan paraların hangi ülkelere ve hangi yollarla aktarıldığının belirlenmesi öne çıkıyor. Bu amaçla kurulan özel ekip, para çıkışlarının gerçekleştiği ülkelerdeki ilgili birimlerle iletişime geçti.

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İncelemelerde hem para hareketlerinin hem de bu transferlerle bağlantılı servetlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Soruşturma kapsamında manipülasyonla ilişkilendirilen kişilerin gittikleri ülkeler de çalışmaların odağında bulunuyor.

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PARALARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Yurt dışına transfer edilen paraların tespit edilmesinin ardından Türkiye’ye geri getirilmesi hedefleniyor. Bu süreçte uluslararası mali istihbarat iş birliğinden yararlanılması öngörülüyor.

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Özel ekibin yürüttüğü çalışmalar, para transferlerinin yapıldığı ülkelerle kurulacak temaslar üzerinden ilerleyecek. Böylece yurt dışındaki mali varlıkların belirlenmesi ve paraların geri getirilmesine yönelik sürecin yürütülmesi amaçlanıyor.

ERDOĞAN’DAN “BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ” MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında “Bedelini ödeteceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın mesajının ardından, MASAK’ın oluşturduğu özel ekibin yurt dışına çıkarılan servetlere yönelik çalışmaları soruşturmadaki yeni adımlardan biri oldu. Sürecin bir diğer başlığını ise sermaye piyasası suçlarına ilişkin hazırlanacak yasal düzenlemeler oluşturuyor.

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BAKAN ŞİMŞEK YASAL DÜZENLEMELER İÇİN TARİH VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası suçlarına yönelik yasal düzenlemelerin takvimine ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, düzenlemelerin 2027 yılının ilk aylarında tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Böylece devam eden soruşturmanın yanı sıra sermaye piyasası suçlarına ilişkin yasal çalışmalar için de hedeflenen dönem belli oldu.

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KURTULMUŞ: MİLLET HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERİLMESİNİ BEKLİYOR

Fon soruşturmasına ilişkin bir açıklama da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin’e konuşan Kurtulmuş, toplumun süreçten beklentisine dikkat çekti.

Kurtulmuş, “Millet hukuk önünde hesap verilmesini bekliyor. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Sürecin sağlıklı biçimde işleyeceğini belirten Kurtulmuş, “Mutlaka hesap sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.