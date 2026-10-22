Fon tasfiyelerinde 49,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı

HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, yatırım fonlarının tasfiye süreçlerine ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

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Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu 31 fondan 18’inin tasfiyesinin 21 Ekim itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapılırken, kalan 13 fonun tasfiye işlemlerinin de kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Tasfiye sürecinin başlangıcından bu yana işlem gören fon sayısının 131’den 47’ye düştüğü, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

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ARA ÖDEMELER YASANIN ARDINDAN HIZLANDIRILACAK

Öte yandan, tasfiye işlemlerinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin sürdüğü, düzenlemenin yasalaşmasının ardından kalan fonlara yönelik ara ödemelerin hızlandırılacağı ifade edildi.

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Haksız kazançların geri alınmasına yönelik çalışmaların Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından takip edildiği belirtilirken, tasfiye sürecinin hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeden yürütüleceği vurgulandı.

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Sürecin günlük takibi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın’ın görevlendirildiği açıklandı.