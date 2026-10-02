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İkinci Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama: 'Gerekli talimatlar verildi'

02.10.2026 - 12:52 | Son Güncellenme:

#Yatırımcı Hakları#Fon Soruşturması#Koordinasyon Kurulu

Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

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İkinci Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Gerekli talimatlar verildi

500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması kapsamında alınan tedbirler neticesinde yatırımcıların paralarının ödenmesine dair süreç başlıyor. Fon Koordinasyon Kurulu, yatırımcılar için ikinci kez toplandı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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İkinci Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Gerekli talimatlar verildi

"İKİNCİL DÜZENLEMELER VE ÖDEME TAKVİMİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

"İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı’nda toplanmıştır. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir.

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Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.

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İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."

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