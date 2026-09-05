Fon yatırımcılarına yeni hesap: Stopaj oranı değişti

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme özellikle kurumlar vergisi mükelleflerinin fon yatırımlarından elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesinde önemli bir değişiklik yarattı.

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PARA PİYASASI FONLARINDA YENİ DÖNEM

Yeni kararla birlikte para piyasası fonlarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj sistemi yeniden düzenlendi. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının para piyasası fonlarına yaptıkları yatırımlardan sağladıkları gelirlerde yüzde 10 oranında stopaj uygulanacak.

Düzenleme yalnızca doğrudan para piyasası fonlarını değil, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonları da kapsayacak.

Böylece söz konusu yatırım araçlarından elde edilen kazançlarda daha önce uygulanan yüzde 0’lık stopaj avantajı sona ermiş oldu.

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STOPAJ ORANI YÜZDE 0’DAN YÜZDE 10’A ÇIKTI

Kararın en dikkat çekici maddesi, vergi oranındaki değişiklik oldu. Daha önce belirtilen fonlardan sağlanan kazançlar için herhangi bir stopaj uygulanmazken, yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 10 seviyesine yükseltildi.

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Başka bir ifadeyle, düzenleme kapsamındaki yatırımcıların para piyasası fonlarından elde edeceği kazançların belirli bir bölümü artık vergi olarak kesilecek.

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Bu değişiklik, özellikle şirketlerin ve kurumsal yatırımcıların kısa vadeli nakitlerini değerlendirmek amacıyla yoğun olarak kullandığı para piyasası fonlarında yeni bir vergi maliyetini de beraberinde getirecek.

DİĞER FON KAZANÇLARINDA ORAN DEĞİŞMEDİ

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bütün yatırım fonlarının aynı kapsamda değerlendirilmemesi oldu.

Karara göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının para piyasası fonları ve unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonların dışında kalan diğer kazançlarında stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

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Bu nedenle getirilen yüzde 10’luk oran, belirli fon türleriyle sınırlı olacak.

YENİ ALINAN FONLAR İÇİN UYGULANACAK

Yeni stopaj düzenlemesinin hangi yatırımları kapsayacağı da kararda ayrıntılı şekilde açıklandı.

Buna göre yüzde 10’luk stopaj oranı, kararın yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fon katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanacak.

Kararın yürürlüğe girmesinden sonra para piyasası fonu satın alan yatırımcıların bu fonlardan sağlayacağı kazançlar yeni vergi oranına tabi tutulacak.

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ESKİ YATIRIMLAR İÇİN DE ÖZEL HESAPLAMA YAPILACAK

Düzenleme, karar öncesinde satın alınmış fonları da tamamen kapsam dışında bırakmıyor.

Yayım tarihinden önce alınmış olan fonların kararın yürürlüğe girmesinden sonra satılması halinde, kazanç iki farklı dönem dikkate alınarak değerlendirilecek.

Fonun kararın yayımlandığı tarihten sonraki dönemde sağladığı kazanca karşılık gelen bölüm için yüzde 10 oranında stopaj uygulanacak.

Böylece yeni vergi oranı geçmiş dönemde oluşmuş kazançlara doğrudan uygulanmayacak ancak karar sonrasında oluşan getiri yeni stopaj sistemine dahil edilecek.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN MALİYETİ ARTACAK

Para piyasası fonları, özellikle kısa vadeli nakitlerini değerlendirmek isteyen şirketler ve kurumsal yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Likiditesinin yüksek olması ve yatırımcılara kısa vadeli getiri sağlaması nedeniyle bu fonlar, şirketlerin günlük veya kısa vadeli nakit yönetiminde önemli bir araç olarak kullanılıyor.

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Stopaj oranının yüzde 0’dan yüzde 10’a çıkarılmasıyla birlikte bu yatırım aracının vergi sonrası getirilerinde de değişiklik yaşanması bekleniyor.

Yatırımcılar açısından bundan sonraki süreçte fonun brüt getirisi kadar vergi sonrası net getirisi de daha önemli hale gelecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın uygulanmasına ilişkin hükümleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte para piyasası fonlarında uzun süredir devam eden yüzde 0 stopaj uygulaması belirli yatırımcı grupları açısından sona ererken, yüzde 10’luk yeni dönem başlamış oldu.