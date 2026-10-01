Fondaki parası 1 milyon TL’yi aşanlar dikkat! Kalan ödemeler ne olacak? Ekonomist Muhammet Bayram süreci anlattı

Milliyet.com.tr/ Ekonomist Muhammet Bayram, para piyasası fonlarında yaşanan kriz sonrasında yatırımcılara yapılması planlanan ödemelerin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük yatırımcının korunması amacıyla önemli bir adım atıldığını ifade eden Bayram, ilk aşamada yatırım bakiyesi dikkate alınarak kişi başına 1 milyon TL’ye kadar ödeme yapılacağını aktardı.

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Bayram’ın değerlendirmesine göre bu ödeme, yatırımcıların alacaklarının tamamına ilişkin nihai hesaplaşma anlamına gelmiyor. Avans niteliğindeki ara ödemeyle, fonlardaki paralarına erişemeyen vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kalan tutarlara ilişkin sürecin ise sahiplik oranlarının ve ilgili incelemelerin sonuçlarına göre ilerleyeceğini belirtti.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN ARA ÖDEME

Krizin ani şekilde geliştiğini söyleyen Bayram, yatırımcılar arasında kısa süre içinde yapacağı bir ödeme için ayırdığı parayı geçici olarak para piyasası fonlarına yatıran vatandaşların da bulunduğuna dikkat çekti. Bu kişilerin, beklenmedik gelişmeler nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayabildiğini ifade etti.

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Bayram, alınan kararı bu açıdan değerlendirdi. İlk aşamada yapılacak ara ödemenin, yatırımcıya nakit imkânı sağlayacağını ve acil yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını söyledi. Ödemenin avans niteliğinde olmasının, daha sonra yapılacak hesaplaşmanın da önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

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1 MİLYON TL SINIRI YATIRIMCI BAŞINA UYGULANACAK

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Ödeme sınırının nasıl uygulanacağına da açıklık getiren Bayram, 1 milyon TL’lik üst sınırın her bir yatırımcı için geçerli olduğunu belirtti. Yatırımcıların ilgili fondaki bakiyeleri karşılığında ödeme alacağını ifade eden Bayram, ara ödemenin herkes için aynı tutarda olmayacağını aktardı.

1 milyon TL, ilk aşamada yapılacak ödemenin üst sınırını oluşturuyor. Ekonomist Muhammet Bayram, bu aşamanın ardından kalan alacaklara ilişkin işlemlerin ayrıca yürütüleceğini söyledi.

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ARA ÖDEME İÇİN BAŞVURU GEREKMEYECEK

Yatırımcıların en çok merak ettiği başvuru konusuna değinen Bayram, ara ödeme almak için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi. İlgili fonlara yatırım yapan kişilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında görülebildiğini belirtti.

Bayram, yatırımcıların hesap bilgilerinin de belli olduğunu ifade ederek ödemelerin doğrudan ilgili kişilerin hesaplarına yapılacağını söyledi. Böylece ara ödeme sürecinin, vatandaşlardan yeni bir başvuru alınmadan mevcut kayıtlar üzerinden yürütülmesinin öngörüldüğünü aktardı.

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TASFİYE BAKİYESİ BELİRLENMEDEN ÖDEME YAPILACAK

Bayram’ın üzerinde durduğu bir diğer başlık, ara ödemenin tasfiye işlemleri tamamlanmadan yapılacak olması oldu. İlgili portföy yönetim şirketlerinin mal varlıklarının tamamının paraya çevrilmesi ve tasfiye bakiyesinin belirlenmesi beklenmeden ödeme yapılmasını önemli bulduğunu söyledi.

Kararın hızlı uygulanması amacıyla alındığını belirten Bayram, bu yaklaşımın vatandaşların ihtiyaçlarına kısa sürede karşılık vermeyi hedeflediğini ifade etti. Şirketlerin varlıklarına ilişkin işlemler sürerken yatırımcıya avans verilmesinin, mağduriyetin giderilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

1 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDEKİ BAKİYELER NE OLACAK?

Fondaki bakiyesi 1 milyon TL’nin üzerinde bulunan yatırımcıların durumunu da değerlendiren Bayram, kalan tutarlar için sahiplik oranlarının belirlenmesine ve incelemelere işaret etti. Bu kişilerin suça karışıp karışmadıklarının değerlendirilmesinin de süreçte etkili olacağını söyledi. Bayram, gerekli tespitler yapıldıktan sonra bu yatırımcılara da ödeme yapılacağını ifade etti.

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USULSÜZ İŞLEMLERE KATILANLAR İÇİN AYRI DEĞERLENDİRME

Bayram, sıradan yatırımcılarla usulsüz işlemlere bilerek katıldığını ileri sürdüğü kişilerin durumlarının ayrı ele alınması gerektiğini savundu. Özellikle talimatla ve sistematik şekilde fonlara para yatırıp çeken kişilere ilişkin tespitlerin önem taşıdığını belirtti.

Bu şekilde hareket ettiği belirlenen kişilerin ödeme alamayacağını söyleyen Bayram, suç işlediği tespit edilen şirket sahiplerinin mal varlıklarına el konulması konusuna da değindi. Paraların yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin durumun, alacakların karşılanması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

BAYRAM: AMAÇ KÜÇÜK YATIRIMCININ MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK

Bayram, alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin küçük yatırımcıyı koruma yaklaşımı çerçevesinde değerlendirdi. Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak sürecin Ankara tarafından takip edildiğini söyledi.

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Yatırımcıların ana paralarının ödenerek mağduriyetlerinin giderileceği yönünde değerlendirmede bulunan Bayram, ilk aşamadaki avansın bu sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti. Açıklamasında, vatandaşın acil ihtiyacının karşılanması ile fonlara ilişkin nihai hesaplaşmanın birlikte yürütüleceği mesajını verdi.