Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFord, 4 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
HaberlerUzmanparaFord, 4 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

Ford, 4 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hata nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağırdığı bildirildi.

27.02.2026 - 09:12 | | AA
Ford, 4 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Geri çağırmanın araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle "entegre römork modülünün" araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.

Oğlunun mezarı başında fenalaşan anne hayatını kaybetmişti! Aile boyu drama bir acı daha

Oğlunun mezarı başında fenalaşan anne hayatını kaybetmişti! Aile boyu drama bir acı daha

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi! Eşleşmeler belli oldu

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi! Eşleşmeler belli oldu