Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı

15.05.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

Almanya’nın en büyük havalimanlarından Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı, Lufthansa’daki grevlerin etkisiyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak yaklaşık 4,8 milyona geriledi.

Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport firması, nisan ayına ilişkin yolcu ve lojistik verilerini internet sitesinde yayımladı. Buna göre, Frankfurt Havalimanı’nın nisanda ağırladığı yolcu sayısı, 2025’in aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 4 milyon 753 bin 732’ye düştü.

Yolcu sayısındaki gerilemede, pilot sendikası Vereinigung Cockpit ile kabin görevlilerini temsil eden UFO sendikasının çağrısıyla Lufthansa’da düzenlenen grevler belirleyici oldu. Toplam 6 gün süren grev dalgası yaklaşık 500 bin yolcuyu doğrudan etkiledi.

Grevler, lojistik operasyonları ve uçuş trafiğini de olumsuz etkiledi. Lufthansa Cargo’daki grevler ve yolcu uçaklarındaki kargo kapasitesinin düşmesi nedeniyle nisandaki kargo hacmi yıllık bazda yüzde 0,6 azalarak 168 bin 526 tona geriledi.

Uçak iniş ve kalkış sayısı da yüzde 11,6 azalışla 34 bin 623 oldu. Öte yandan, Fraport Grubu’nun aktif olarak işlettiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 6,2 azalarak yaklaşık 12,2 milyon olarak hesaplandı.

