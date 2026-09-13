1974'ten beri saklıyordu! Bin 500 dolardan vitrine çıkardı

58 yıldır saat tamirciliğini sürdüren Kalkan, 13 yıldır da oğlu Fatih Kalkan ile birlikte 18 metrekarelik dükkanında birlikte çalışıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mekanik ve kinetik saatlere ilginin azaldığını, sadece meraklılarının klasik saatleri kullanmaya devam ettiğini söyleyen Kalkan, talep azalınca meslekte çırak da yetişmediğini belirterek, “Oğlumu okuttum ve memur olsun, resmi dairede çalışsın dedim. Ancak o da saatçi oldu. Yetenekli olduğu için ben de bir şey diyemedim. Meslek artık son demlerini yaşıyor” dedi.