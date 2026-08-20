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Akademisyen 17 bin saksıda yaban mersini yetiştiriyor

20.08.2026 - 11:41 | Son Güncellenme:

#Erciyes Üniversitesi#Tarım Biyoteknolojisi#Kayseri İncesu#Akademisyen Çalışmaları#Bitki Yetiştirme#Saksıda Tarım

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yerli türler geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 17 bin saksıda yaban mersini yetiştiriyor.

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Yaklaşık 5 yıldır yaban mersini üzerine akademik çalışmalar yürüten Gürcan, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerden ithal edilen çeşitlere alternatif yerli türler geliştirme hedefiyle kurduğu şirket bünyesindeki AR-GE alanında hem ıslah hem de üretim faaliyetlerini bir arada yürütüyor.İncesu'daki yaklaşık 38 dekar arazide aile bireyleriyle çalışan Gürcan, 12 milyon liralık yatırımla 17 bin saksıda yerli yaban mersini yetiştiriyor.Çalışmayla ürün maliyetlerinin düşürülmesinin de amaçlandığı bahçede, "kendin topla" etkinlikleriyle özellikle çocukların doğayla buluşması sağlanıyor.

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ERÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, AA muhabirine, ERÜ bünyesindeki Teknopark'ta AR-GE çalışmalarına devam ettiğini söyledi.Asitli toprak isteyen yaban mersinini Kayseri'de bu toprak yapısı bulunmadığı için saksılarda yetiştirdiklerini ifade eden Gürcan, zorlu bir süreçten geçtikten sonra ürünü yetiştirmeyi başardıklarını belirtti.Yatırım ve üretim sürecine ilişkin bilgi veren Gürcan, "Toplam 45 dekarlık arazimizin 38 dekarı dikili alandan oluşuyor. Bu alanda 35 litrelik saksılarda 17 bin bitkimiz bulunuyor. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan bahçemiz için Ziraat Bankasından 5,5 milyon lira tutarında sübvansiyonlu kredi desteği aldık. Amacımız, 3-5 dekar toprağı olan her vatandaşın kolayca yapabileceği bir model oluşturmak." diye konuştu.

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Gürcan, Kayseri'nin gece-gündüz sıcaklık farkının yaban mersini yetiştiriciliği için büyük avantaj sağladığını, iklim koşulları sayesinde tarımsal ilaç kullanmadan sağlıklı ürün elde ettiklerini anlattı.İki yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Gürcan, bu yıl saksı başına 1 kilogram verim aldıklarını, tam verim döneminde bu miktarın saksı başına 3 kilograma ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.Gürcan, arazisinde çok sayıda yaban mersini çeşidi olduğunu ifade ederek, "30'a yakın yaban mersini çeşidimiz var. Daha sonra bunlar arasında melezleme yapıyoruz." dedi.Piyasada kilogramı minimum 400 liradan satılan yaban mersinini Kayseri'deki marketlere 250 ila 350 lira bandında sunarak ürünün erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürcan, aile işletmesine hemşire kardeşi ile annesinin de destek verdiğini sözlerine ekledi.

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