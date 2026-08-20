Akademisyen 17 bin saksıda yaban mersini yetiştiriyor

Gürcan, Kayseri'nin gece-gündüz sıcaklık farkının yaban mersini yetiştiriciliği için büyük avantaj sağladığını, iklim koşulları sayesinde tarımsal ilaç kullanmadan sağlıklı ürün elde ettiklerini anlattı.İki yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Gürcan, bu yıl saksı başına 1 kilogram verim aldıklarını, tam verim döneminde bu miktarın saksı başına 3 kilograma ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.Gürcan, arazisinde çok sayıda yaban mersini çeşidi olduğunu ifade ederek, "30'a yakın yaban mersini çeşidimiz var. Daha sonra bunlar arasında melezleme yapıyoruz." dedi.Piyasada kilogramı minimum 400 liradan satılan yaban mersinini Kayseri'deki marketlere 250 ila 350 lira bandında sunarak ürünün erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürcan, aile işletmesine hemşire kardeşi ile annesinin de destek verdiğini sözlerine ekledi.