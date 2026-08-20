Akademisyen 17 bin saksıda yaban mersini yetiştiriyor

ERÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, AA muhabirine, ERÜ bünyesindeki Teknopark'ta AR-GE çalışmalarına devam ettiğini söyledi.Asitli toprak isteyen yaban mersinini Kayseri'de bu toprak yapısı bulunmadığı için saksılarda yetiştirdiklerini ifade eden Gürcan, zorlu bir süreçten geçtikten sonra ürünü yetiştirmeyi başardıklarını belirtti.Yatırım ve üretim sürecine ilişkin bilgi veren Gürcan, "Toplam 45 dekarlık arazimizin 38 dekarı dikili alandan oluşuyor. Bu alanda 35 litrelik saksılarda 17 bin bitkimiz bulunuyor. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan bahçemiz için Ziraat Bankasından 5,5 milyon lira tutarında sübvansiyonlu kredi desteği aldık. Amacımız, 3-5 dekar toprağı olan her vatandaşın kolayca yapabileceği bir model oluşturmak." diye konuştu.