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Kamuya 1632 personel alımı yapılacak! Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

01.10.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

#işçi alımı#sözleşmeli personel alımı

Kamuda çalışmak isteyenler için 52 kamu kurumu ve kuruluşu personel alımı ilanlarını yayımladı. Bazı işçi alımı pozisyonlarında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacağı belirtilirken, personel ve memur alımı için toplamı 1632 pozisyon başvurulmayı bekliyor.

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1/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

52 kamu kurumu ve kuruluşu toplam 1.632 personel alımı yapacak. Alımların 291’i 11 üniversite, 144’ü 28 belediye/belediye kuruluşu, 943’ü merkezi idare kapsamındaki kurumlar, 185’i düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 61’i TTK ve 8’i iki kalkınma ajansı tarafından gerçekleştirilecek. Bazı personel ve işçi alımı ilanları için yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

2/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 860 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye genelinde çeşitli il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere toplam 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Adayların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen fakültelerden mezun olması gerekiyor. Ayrıca 2025 veya 2026 KPSS’de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 65 puan alma şartı bulunuyor.

Alım için ön başvurular 20 Ekim 2026 tarihinde başlayıp 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süresinde başvuru yapamayan adaylar için 6 Kasım 2026 tarihi geç başvuru günü olarak belirlendi.

3/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 135 MESLEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul’da istihdam edilmek üzere toplam 135 meslek personeli alımı yapacak.

Alım kapsamında 20 Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, 30 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı), 10 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı), bilişim alanlarında toplam 60 Bankacılık Uzman Yardımcısı ve 15 BDDK Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

4/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

TTK 61 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), daimi statüde istihdam edilmek üzere toplam 61 işçi alımı yapacak. Alımların 57’si Zonguldak, 4’ü Bartın’da İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Zonguldak’ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici alınacak.

Bartın’da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi istihdam edilecek.

Başvurular 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak; adaylar arasından 20 Ekim 2026’da elektronik kura çekilecek.

5/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

İETT 44 MEMUR ALIMI YAPACAK

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü, bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli unvanlarda memur alımı yapacak.

Alım kapsamında bilgisayar işletmeni, muhasebeci, psikolog ve mühendis başta olmak üzere farklı kadrolarda personel istihdam edilecek. İlk kadrolarda 4 bilgisayar işletmeni, 1 muhasebeci, 1 psikolog ve bilgisayar/yazılım başta olmak üzere ilgili bölümlerden mezun adaylara yönelik mühendis kadroları bulunuyor.

26 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

6/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 23 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, toplam 23 sözleşmeli sağlık teknikeri alımı yapacak.

Alım kapsamında 4 ağız ve diş sağlığı, 1 tıbbi laboratuvar, 2 patoloji, 5 anestezi ve 11 tıbbi görüntüleme teknikeri istihdam edilecek.

Başvurular 21 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacak; yerleştirme doğrudan 2024 KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

7/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 93 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü, Diş Hastanesi ve diğer birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 93 sözleşmeli personel alımı yapacak. Eczacı pozisyonu hariç alımlar 2024 KPSS puan sıralamasına göre yapılacak ve ayrıca sınav veya mülakat gerçekleştirilmeyecek.

Alım kapsamında 30 hemşirenin yanı sıra tıbbi görüntüleme, radyoterapi, eczane hizmetleri, elektronörofizyoloji, ameliyathane hizmetleri, ağız ve diş sağlığı ile diş protez alanlarında sağlık teknikerleri ve büro personeli başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda personel istihdam edilecek.

18 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

8/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 77 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 77 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alım kapsamında 25 hemşire, 2 psikolog, 1 diyetisyen, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisleri ile ağız ve diş sağlığı, tıbbi görüntüleme, anestezi, ameliyathane hizmetleri ve diğer alanlarda sağlık teknikerleri başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda personel istihdam edilecek.

21 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 5 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

9/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 31 HUKUK SINIFI SUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere toplam 31 hukuk sınıfı subay temin edecek. Kontenjanların 19’u dış kaynaktan, 12’si ise iç kaynaktan temin için ayrıldı.

Adayların Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olması gerekiyor. Hukuk sınıfı subay temininde tüm adaylardan İngilizce YDS/E-YDS’den en az 75 puan veya kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil puanı şartı aranıyor.

7 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 7 Ekim 2026 tarihinde saat 17.30’da sona erecek.

 

10/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

SERMAYE PİYASASI KURULU 40 UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40’a kadar Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Personel seçimi giriş sınavıyla gerçekleştirilecek.

Adayların ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olması ve 2025 veya 2026 KPSS’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan alması gerekiyor.

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 26 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

11/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 29 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 20 destek personeli ve 9 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 29 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alım kapsamında 12 temizlik görevlisi, 1 şoför, 7 hizmetli, 6 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 2 diş protez teknikeri ve 1 tıbbi görüntüleme teknikeri istihdam edilecek.

Başvurular 24 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacak; yerleştirme 2024 KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Alım kapsamında 2 Yazılım Takım Lideri, 1 CBS Yazılım Takım Lideri, 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli DevOps Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 3 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Veritabanı Uzmanı, 6 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı ve 1 Sistem Uzmanı istihdam edilecek.

Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylara 10-20 Kasım 2026 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

DİDİM BELEDİYESİ 18 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Aydın’ın Didim Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 18 zabıta memuru alımı yapacak.

Adayların herhangi bir lisans programından mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranıyor.

19 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 23 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, toplam 16 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 24 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

Alım kapsamında 2 büro personeli, 5 temizlik görevlisi, 2 destek personeli, 2 şoför, 3 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 tekniker ve 1 teknisyen istihdam edilecek.

Yazılı veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacak; yerleştirme 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

12/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 15 UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, giriş sınavıyla toplam 15 İletişim Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Kontenjanların 5’i siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakülteleri mezunlarına, 8’i iletişim fakülteleri mezunlarına, 2’si ise bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği mezunlarına ayrıldı. Başvurularda KPSS şartı aranmayacak.

5 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

BORNOVA BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

İzmir’in Bornova Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Alım kapsamında 12 erkek ve 3 kadın zabıta memuru istihdam edilecek. Adayların lisans düzeyinde iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarının birinden mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranıyor.

28 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 14 UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 14 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Alım kapsamında hukuk mezunları için 5, muhasebe ve finans yönetimi mezunları için 2, maliye mezunları için 2, işletme mezunları için 2, iktisat mezunları için 2 ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları için 1 kadro ayrıldı.

19 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 26 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

ŞİLE BELEDİYESİ 14 MEMUR ALIMI YAPACAK

İstanbul’un Şile Belediye Başkanlığı toplam 14 memur alımı yapacak. İki ayrı ilan kapsamında 10 zabıta memuru ile 4 tekniker istihdam edilecek. İlanlardan birinde 8 zabıta memuru, diğerinde 2 zabıta memuru ve 4 tekniker bulunuyor.

8 zabıta memuru için başvurular 2-6 Kasım 2026, 2 zabıta memuru ve 4 tekniker için ise 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Zabıta memurları sözlü ve uygulamalı sınava, teknikerler ise sözlü sınava tabi tutulacak.

13/13Kamuya 1632 personel alımı yapılacak Yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı...

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 13 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü toplam 13 sözleşmeli personel alacak. Alım kapsamında 4 büro personeli ve 9 destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular 28 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak; yerleştirme 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), İstanbul’da istihdam edilmek üzere toplam 10 personel alımı yapacak.

Alım kapsamında 3 sekreter, 2 şoför ve 5 hizmetli istihdam edilecek. Sekreter ve hizmetli kadroları için sözlü sınav, şoför kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav gerçekleştirilecek.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 9 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 6 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, 4’ü erkek ve 2’si kadın olmak üzere toplam 6 destek personeli alacak.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak; yerleştirme 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Başvurular 28 Eylül-13 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü toplam 3 sözleşmeli personel alacak. Alım kapsamında 2 büro personeli ile bilgisayar programcılığı alanında ön lisans mezunu 1 tekniker istihdam edilecek.

Başvurular 28 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak; yerleştirme 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 7 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü toplam 7 sözleşmeli personel alacak. Alım kapsamında 1 şoför, 1 aşçı ve 5 destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular 28 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak; yerleştirme doğrudan KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

ÇELTİK BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Konya’nın Çeltik Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Alım kapsamında 1 inşaat mühendisi ile jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği, harita mühendisliği veya geomatik mühendisliği mezunu 1 mühendis istihdam edilecek. Her iki kadro için de en az B sınıfı sürücü belgesi ve KPSS P3’ten en az 65 puan şartı bulunuyor.

Başvurular 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar arasından KPSS sıralamasına göre kadro sayısının 5 katı aday 17 Kasım 2026’da yapılacak sözlü sınava çağrılacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PİLOT ALIMI YAPACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 1 sözleşmeli uçak pilotu alımı yapacak. Başvurular 24 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 11 Ekim 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylara sözlü ve/veya uygulamalı sınav yapılacak.

ATALAN BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Osmaniye’nin Atalan Belediye Başkanlığı, 1 tam zamanlı sözleşmeli tekniker alımı yapacak. Adayların harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği veya harita ve kadastro ön lisans programlarından birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Başvurular 23-27 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS sıralamasına göre 5 aday 19 Kasım 2026’da yapılacak sözlü sınava çağrılacak.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 10 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, 9 destek personeli ile 1 bilgisayar teknikeri olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

Yazılı veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacak; yerleştirme doğrudan 2024 KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 5 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde görevlendirilmek üzere 3 uzman ve 2 destek personeli (büro personeli) olmak üzere toplam 5 personel alımı yapacak.

Başvurular 12-27 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar ön değerlendirme sonrasında sözlü yarışma sınavına tabi tutulacak. Sınav tarihi daha sonra duyurulacak.

ELEŞKİRT BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Ağrı’nın Eleşkirt Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 çözümleyici alımı yapacak.

Adayların İşletme, Siyaset Bilimi veya Yerel Yönetimler bölümlerinin birinden mezun olması, en az iki programlama dilini bildiğini belgelemesi ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

2 Kasım 2026 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

MALAZGİRT BELEDİYESİ 4 MEMUR ALIMI YAPACAK

Muş’un Malazgirt Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 4 memur alımı yapacak.

Alım kapsamında harita/geomatik alanında 1 mühendis, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar ve 1 muhasebeci istihdam edilecek.

2 Kasım 2026 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 3 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere toplam 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Personel alımı sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Alım kapsamında 1 İş Zekâsı Uzmanı, 1 Kıdemli .NET Uzmanı ve 1 Ağ Uzmanı istihdam edilecek.

28 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 4 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 9 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alım kapsamında kütüphaneci, makine teknikeri, elektronik teknolojisi/elektrik-elektronik teknikeri ile makine bakım-onarım/endüstriyel mekanik teknisyeni gibi pozisyonlarda personel istihdam edilecek. Personel alımı, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

18 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

ELMAKAYA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Muş’un Elmakaya Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Adayların jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği, harita mühendisliği veya geomatik mühendisliği programlarından birinden mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

16 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 21 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 3 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Burdur ve Isparta illerinde görevlendirilmek üzere toplam 3 uzman personel alımı yapacak. Ajansın merkezi Isparta’da bulunuyor.

Adayların ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olması, ilgili KPSS puan türünden en az 80 puan alması ve İngilizce yabancı dil şartını sağlaması gerekiyor.

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

GEREDE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bolu’nun Gerede Belediye Başkanlığı, bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 75 puan şartı aranıyor.

20 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ 3 İTFAİYE ERİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Kırşehir’in Mucur Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı 3 itfaiye eri alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde istatistik, ilköğretim matematik öğretmenliği veya işletme programlarının birinden mezun olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 55 puan şartı aranıyor.

26 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 28 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 9 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Ankara’nın Pursaklar Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 9 zabıta memuru alımı yapacak.

Alım kapsamında farklı lisans programlarından mezun adaylar için 7 erkek ve 2 kadın zabıta memuru kadrosu bulunuyor. Adaylarda ilgili mezuniyet şartlarının yanı sıra en az B sınıfı sürücü belgesi ve KPSS P3 puan türünden en az 65 puan şartı aranıyor.

19 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 23 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

ARALIK BELEDİYESİ 3 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK

Iğdır’ın Aralık Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 3 itfaiye eri alımı yapacak.

Alım kapsamında ön lisans mezunu 1, ortaöğretim mezunu 2 itfaiye eri istihdam edilecek. Adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

19 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 21 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular şahsen yapılacak.

TAŞKESTİ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bolu’nun Taşkesti Belediye Başkanlığı, bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat mühendisliği programından mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

19 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 21 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

KARABURUN BELEDİYESİ 4 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

İzmir’in Karaburun Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 4 zabıta memuru alımı yapacak.

Alım kapsamında 3 erkek ve 1 kadın zabıta memuru istihdam edilecek. Adayların beden eğitimi ve spor, halkla ilişkiler ve reklamcılık veya İngiliz dili ve edebiyatı lisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

1 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular şahsen yapılacak.

GÖLE BELEDİYESİ 3 MEMUR ALIMI YAPACAK

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 3 memur alımı yapacak.

Alım kapsamında 1 ayniyat memuru, 1 ambar memuru ve 1 memur istihdam edilecek. Ayniyat ve ambar memuru kadroları için herhangi bir lisans programından, memur kadrosu için ise herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

2 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

HANAK BELEDİYESİ 3 MEMUR ALIMI YAPACAK

Ardahan’ın Hanak Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 3 memur alımı yapacak.

Alım kapsamında 1 memur, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) ile 1 tahsildar istihdam edilecek. Memur kadrosu için turizm ve otel işletmeciliği, turizm rehberliği veya yerel yönetimler ön lisans programlarından; VHKİ ve tahsildar kadroları için ise ilanda belirtilen lisans programlarından mezuniyet şartı aranıyor.

1 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 5 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

BAHŞILI BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 teknisyen alımı yapacak.

Adayların ortaöğretim kurumlarının kimya teknolojisi alanı ve dallarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

29 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

BEĞENDİK BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Siirt’in Beğendik Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 zabıta memuru alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular şahsen yapılacak.

RİZE BELEDİYESİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIMI YAPACAK

Rize Belediye Başkanlığı, bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 ziraat mühendisi alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin ziraat mühendisliği programından mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

RİZE BELEDİYESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİ ALIMI YAPACAK

Rize Belediye Başkanlığı, bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 jeoloji mühendisi alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin jeoloji mühendisliği programından mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

BAHÇE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Osmaniye’nin Bahçe Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme, kamu yönetimi, muhasebe ve finans yönetimi programlarının herhangi birinden mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Kadro için KPSS P3 puan türünden en az 55 puan şartı aranıyor.

1 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ 2 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK

Kırşehir’in Mucur Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 2 itfaiye eri alımı yapacak.

Alım kapsamında 1 erkek ve 1 kadın itfaiye eri istihdam edilecek. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Erkek adaylarda en az C, kadın adaylarda ise en az B sınıfı sürücü belgesi şartı aranıyor.

5 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular 8 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

YAYLADERE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Bingöl’ün Yayladere Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 muhasebeci alımı yapacak.

Adayların muhasebe, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansman, finans ve muhasebe, muhasebe ve denetim, işletme-muhasebe ve denetim, muhasebe ve maliye veya muhasebe bilgi sistemleri lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 65 puan şartı aranıyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

ORTAHİSAR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Nevşehir’in Ortahisar Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mimar alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde mimarlık programından mezun olması, YDS İngilizce sınavından en az E düzeyinde puan almış olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 80 puan şartı aranıyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

SUBAŞI BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Yalova’nın Subaşı Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Adayların muhasebe, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansman, finans ve muhasebe, muhasebe ve denetim, işletme-muhasebe ve denetim, muhasebe ve maliye, maliye-muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri veya maliye lisans programlarının birinden mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

28 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Edirne’nin Uzunköprü Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 2 mühendis alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde inşaat mühendisliği programından mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranıyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

İPSALA BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Edirne’nin İpsala Belediye Başkanlığı, bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde inşaat mühendisliği programından mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor.

30 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

HAN BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eskişehir’in Han Belediye Başkanlığı, bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Adayların lisans düzeyinde inşaat mühendisliği programından mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranıyor.

28 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

POSOF BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ardahan’ın Posof Belediye Başkanlığı, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 teknisyen alımı yapacak. Adayların belirtilen mesleki ve dengi ortaöğretim programlarından mezun olmalarının yanı sıra en az B sınıfı sürücü belgesine ve KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olması gerekiyor.

Başvurular 2-4 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Alım kapsamında sözlü sınav yapılacak. Sınav 17 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek.

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