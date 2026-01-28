Altın fiyatlarında tarihte bir ilk: Bir gecede büyük sıçrayış!

Fed'in para politikası kararı öncesinde spot altın 5.247,70 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,2 artışla 5240,57 dolarda. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile güçlü ters korelasyondan kaynaklandığını belirterek, ABD seansındaki fiyat artışının Başkan Donald Trump’ın doların değerine ilişkin sözlerinden etkilendiğini söyledi.

ABD doları dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken "güven krizi" ile karşı karşıya kaldı. Trump, doların değerinin "harika" olduğunu ifade ederek zayıf dolar politikasına işaret etti.

Ocak ayında ABD'de tüketici güveni 11,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Trump ayrıca yakında yeni Fed başkanını açıklayacağını ve faizlerin düşeceğini öngördü.

Fed’in bugün sona erecek FOMC toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Wong, altın için kısa vadeli direncin 5.240 dolar/ons seviyesinde olduğunu belirtti. Deutsche Bank ise altının 2026’da 6.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Spot gümüş yüzde 2,6 artışla 115 doların üzerine çıktı. Pazartesi günü 117,69 dolar ile rekor kıran gümüş, yıl başından bu yana yüzde 60 yükseldi. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 7600 TL'den satılıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN 5 ANA NEDENİ!

Peki altın ve gümüşte bu hafta fiyatı yükselten asıl neden ne? Fiyatlarda yükseliş devam edecek mi? Altın ve gümüş fonlarına yatırım yapmak mantıklı mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonist beklentilerin içeride yükselmesi ve küresel bazdaki jeopolitik risklerde artışlar, Çin’de üst düzey generallere ilişkin haber akışları kıymetli metallere yönelişte etkili oldu.

Ons altın bu hafta 5.200 doları aşarak rekor kırdı. Bu hafta Fed öncesinde ABD hükümetinin kısmi bir kapanmayla karşı karşıya kalabileceği haberleri de emtialara olan yönelişte etkiliydi.

Şöyle bir sıralayacak olursak ABD’de hükümetin yeniden kapanma ihtimali, Çin’deki askeri gelişmeler, ABD donanmasına ait gemilerin İran’a yakın bölgelere hareket etmesi, AB ile ABD arasında gerilim azalmış gibi gözükse de yapılan açıklamalar, durumun sakinleşmediğini göstermiş oldu. İçeride ise ocak ayı enflasyonunun beklentilerin çok üstünde gelme ihtimali bir anda altın fiyatlarında ve kıymetli metallerde yükselişi beraberinde getirdi.

TARİHİ REKOR KOŞUSU SÜRECEK Mİ?

Zirveleri görebiliriz. Gündemi etkileyecek haber akışları önemli. Örnek verecek olursak Japonya’da yaklaşan seçimler, Japon tahvillerindeki aşırı hareketlilik, bununla birlikte ABD ile Japonya arasında pariteler konusunda bir mutabakata varılabilme ihtimali gibi birçok etken bunu tetikleyebilir. Alınan kararlar kısmi baskılanmayı beraberinde getirse de riskler ortadan kalkmadığı sürece bu durum devam edecektir. Ara düzeltmelere rağmen yine yükseliş eğilimi artacaktır.

‘HEDEFLER HIZLI ŞEKİLDE AŞILDI’

Ons altındaki hareketlenmelerde 5.300 dolara yakın seviyeleri görüyoruz. Gram altında ise 7.000’ler çoktan aşılmış gözüküyor. Yatırım kuruluşlarının altından gümüşe, bakırdan platine kadar hedefleri yukarı yönlü revize etmeye başladıkları bir döneme giriyoruz.

Örnek vermek gerekirse bakır fiyatlarında 11.000 dolar beklenirken bugün 13.500 dolar fiyatlaması tüm tahminlerin ve hedeflerin tutmadığını gösterdi. Hedefler çok daha hızlı bir şekilde aşıldı. Bu da piyasa dinamiklerinin çok hareketli olduğunu, değişkenlerin her an fiyatlamaları etkilediğini gösterdi.

‘YAKINDAN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ÜÇ ÖNEMLİ KRİTER’

Özellikle pariteler tarafında dolar/yen, dolar endeksi ve euro/dolar paritesi yakından takip edilmesi gereken üç önemli kriter haline gelmiş oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞ FONLARINA YATIRIM MANTIKLI MI?

Son dönemde yatırımcıların yavaş yavaş nadir elementler konusunda da portföylerinde yer almaya başladıkları ve bunları bünyesinde bulunduran fonlara doğru vadeli işlemlere doğru hareketleri konuşmaya başlayabiliriz. Her ne kadar teknik anlamda aşırı alım bölgesi sinyali verse de küresel bazdaki riskler bu seviyelerin çok sert şekilde kırılmasını beraberinde getirdi. Bu tür fonlara yatırım yapmak bir anda paranın hepsini değil ama portföyde bir yer ayırmak oldukça önemli olacaktır. İçinde nadir elementlerle birlikte altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi elementlerin olduğu karma fonlar daha uygun olacaktır.

‘DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR’

Şu anda portföylerde yüzde 20-25 oranında yer açmak riskle karşılaşmamak, riske karşı kendimizi hedge etmek açısından önemli olacaktır. Çünkü betası yükselen hisse senetlerinin nasıl risk ve getirileri beraberinde yükseliyorsa şu anda kıymetli metaller, nadir elementlerin betaları yükselmiş gözüküyor o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ TAHMİN

Altın ve gümüş fiyatlarına dair mart ve nisan ayına ilişkin öngörülerde bulunmak zor. Ama içeride haziran ayına kadar gram altın tarafında hızlı bir şekilde 7.000-9.500 TL bandında hareketler görme potansiyelimiz var. Şu anda doların güçsüz olması, enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü olması altına talebi artırıyor.

Gümüşte ise gümüş üreticisi ülkeler Meksika, Çin, Şili, Peru gibi ülkelerin üretim miktarlarını artırma ya da azaltma şeklindeki haberleri fiyatlarda etkili olabilir. Şu an net öngörüde bulunmak zor. Ocak ayı nadir elementler ve kıymetli metaller açısından oldukça riskli ve getirisi yüksek bir ay olarak tarihe geçecektir.



FED FAİZ İNDİRECEK Mİ? İŞTE PİYASANIN BEKLENTİSİ...

Fed faiz kararını bugün saat 22.00’de açıklayacak. Aralık ayı toplantısında Fed 25 baz puanlık indirimle faizi %3.50-3.75 bandına çekmişti. 2022 yılından bu yana en düşük seviyeye çekilmişti. Genel piyasa beklentisi nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapılabileceği yönünde oluştu.

2026 yılı içinde iki faiz indirimi bekleniyor. Tutanaklara baktığımızda bazı Fed yetkililerinin aralıktaki faiz indiriminin ardından politika faizini bir süre sabit tutmayı değerlendirdiklerini de görüyoruz.

Fed faiz indirirse piyasa şöyle de algılayabilir: ‘Trump’ın baskısı Fed’e diz çöktürdü’ şeklinde yorumlanabilir. Fed’den bir faiz indirimi bekleniyor mu? Şu anda piyasa genel anlamda bir faiz indirimi beklemiyor gibi gözüküyor.”