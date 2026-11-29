Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. GİB, 138 sözleşmeli personel alımını sözlü sınav ve 2026 yılı KPSS puan sıralaması esaslarına göre gerçekleştirecek.

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Buna göre, 22 avukat, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 tekniker, 45 hizmetli ve 27 şoför alımı yapılacak. Söz konusu personel farklı illerde istihdam edilecek.

Başvurular, 2-9 Aralık tarihlerinde e-Devlet Kapısı'ndaki "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınavlar, avukat alımı için 21 Aralık'ta, koruma ve güvenlik görevlisi için 22 Aralık'ta, tekniker alımı için 23 Aralık'ta, hizmetli alımı için 24-28 Aralık tarihlerinde ve şoför alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

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Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanların isimleri, Başkanlığın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.