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Gençler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda BM'nin iklim diplomasisini tecrübe edecek

26.08.2026 - 09:29 | Son Güncellenme:

#Bakan Kurum#BM#COP31

Türkiye’nin COP31 ev sahipliği kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 6 günlük NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenlenecek. Bakanlık, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hazırlanan etkinliklerde Oxford, Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden gelen seçkin üniversite öğrencileri, ülkeleri ve müzakere gruplarının rollerini üstlenerek gerçek bir COP sürecini tecrübe edecek.

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Gençler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda BMnin iklim diplomasisini tecrübe edecek

Bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim kriziyle mücadelede Birleşmiş Milletler’in (BM) en önemli zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı kapsamında gençler için önemli bir organizasyon hayata geçirilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 27 Ağustos - 1 Eylül 2026 tarihlerinde, İstanbul’a komşu Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenlenecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 28 Ağustos açılışını gerçekleştireceği programlara 200 delege katılacak. 6 müzakere bloğu 3 müzakere konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak. Katılımcılar, BM’nin iklim diplomasisi sürecinden ilham alan ortak bir iklim anlaşmasını müzakere edip taslağını hazırlayacak ve oylayarak kabul sürecini tecrübe edecek.

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MÜZAKERE BAŞLIKLARI AZALTIM, İKLİM FİNANSMANI VE UYUM

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NextGenCOP30.5 kapsamında gerçekleştirilecek müzakereler, küresel iklim gündeminin en önemli başlıklarından azaltım, iklim finansmanı ve uyum olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek. Program kapsamında ilk gün tanışma ve oryantasyon etkinlikleri düzenlenecek. İkinci gün açılış ve müzakereler başlayacak. Üçüncü gün müzakereler kapsamında ‘Azaltım ve İklim Finansmanı Çalıştayı düzenlenecek. Dördüncü gün ‘Uyum ve Kriz Yönetimi Çalıştayı’ düzenlenecek. Beşinci gün ise ‘Nihai Müzakereler ve Antalya Anlaşması’ imzalanıp açıklanacak.

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GENÇLER BM’NİN İKLİM DİPLOMASİSİNİ TECRÜBE EDECEK

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Delegeler, hafta boyunca yürüttükleri müzakereler sonucunda BM’nin iklim diplomasisi terminolojisinden ve karar alma süreçlerinden esinlenen ortak bir metin üzerinde çalışacak. 6 müzakere bloğunun hazırladığı öneriler genel kurulda ele alınacak; taraflar metinler üzerinde müzakere edecek, değişiklik önerileri sunacak ve nihai anlaşmayı oylayacak. Böylece genç katılımcılar, bir uluslararası iklim anlaşmasının fikir aşamasından müzakereye, uzlaşı arayışından nihai karar sürecine kadar nasıl şekillendiğini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

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COP’LARDA OLDUĞU GİBİ MAVİ VE YEŞİL BÖLGE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Programlar kapsamında Mavi Bölge çalışma alanında İklim Diplomasisi Simülasyonu kapsamında delegeler uluslararası müzakere bloklarını temsil ederek küresel iklim politikaları üzerinde uzlaşma arayacak. Müzakereler, zirvenin nihai çıktısı olacak "Antalya Anlaşması" ile tamamlanacak. Yeşil Bölge çalışma alanında İnovasyon & Girişimcilik kapsamında Cambridge girişimcilik ekosisteminden 5 ve Türkiye’den 5 olmak üzere toplam 10 iklim odaklı girişim, delegeler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla buluşarak 3 dakikalık sunumlar ve teknoloji gösterimleri yapacak.

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TEK KULLANIMLIK PLASTİK YASAĞI UYGULANACAK, YAKA KARTLARI TOHUMLU KAĞITTAN ÜRETİLECEK

,Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Etkinliği kapsamında Türkiye’nin "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda adada gıda ve enerji tasarrufu, tek kullanımlık plastik yasağı uygulanacak ve dijital dokümantasyonlar kullanılacak. Katılımcı yaka kartları doğaya geri kazandırılabilen tohumlu kağıttan üretilecek.

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"1.5°C HEDEFİNİ YAKIN TUT" YÜRÜYÜŞÜ

Kültürel Gala & Meşaleli Ada Yürüyüşü Etkinliği kapsamında 28 Ağustos’ta delegelerin kendi geleneksel kıyafetleriyle katılacağı "Kültür & Folklor Galası" yapılacak. 31 Ağustos Kapanış Töreni sonrası ise küresel ısınma sınırına dikkat çekmek amacıyla "1.5°C Hedefini Yakın Tut" temalı meşaleli ada yürüyüşü gerçekleştirilecek.

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COP31’E GİDEN YOLDA GENÇLİK DİPLOMASİSİ

NextGenCOP30.5, Türkiye’nin 2026 yılında üstlendiği COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecinde gençlerin iklim diplomasisine daha güçlü katılımını destekleyen önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’de dünyanın dört bir yanından devlet ve hükûmet başkanlarını, bakanları, müzakerecileri, uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini ağırlayacak. COP31 öncesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek NextGenCOP30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil; fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor.

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