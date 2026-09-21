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UzmanparaGençlerin yuva hayaline milyarlarca liralık destek! Eylülde 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı
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Gençlerin yuva hayaline milyarlarca liralık destek! Eylülde 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı

21.09.2026 - 13:10 | Son Güncellenme:

#Aile Ve Gençlik Fonu#Evlilik Desteği#Kredi Başvurusu

Evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu'nda dikkat çeken ödeme rakamı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yalnızca bu ay 18 bin 334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu. Böylece bugüne kadar evlilik yolundaki 222 bin 988 gence toplam 21 milyar 48 milyon lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlandı.

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Gençlerin yuva hayaline milyarlarca liralık destek Eylülde 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadelerine yer verdi.

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'18-25 YAŞ ARASINDA 250 BİN LİRA DESTEK SAĞLIYORUZ'

Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi. Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

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'DESTEKLEDİĞİMİZ ÇİFTLERİN 20 BİN 988 ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ'

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Bakan Göktaş ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını da 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20 bin 162 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 20 bin 571 çiftimizin, 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

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Gençlerin yuva hayaline milyarlarca liralık destek Eylülde 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı

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'EVLİLİK YOLUNDAKİ 222 BİN 988 GENCİMİZE DESTEK SAĞLADIK'

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Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 308 bin 767’e ulaştı. Bu ay 18 bin 334 gencimize 2 milyar 76 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 222 bin 988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 260 bin 234 gencimizin yanında olduk" dedi.

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